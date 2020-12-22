禁令之下 二手平台上为何还能买到个人信息？

“提供任何信息查询服务”“可查任何信息”……“新华视点”记者近日调查发现，在闲鱼、转转等二手交易平台上，有一些声称可以提供个人信息查询服务的卖家；户籍、房产、开房记录等隐私信息，有的几百元就能买到。

市场监管总局等14部门今年曾联合发布通知，于10月至12月开展2020网络市场监管专项行动——网剑行动，重点任务之一是加强二手物品网络交易平台监管。一些二手平台多次发布网络生态治理专项行动公告，冻结并公示了一些涉及出售隐私信息的会员账户。

禁令之下，这类违法违规交易为何依旧活跃？

依然有卖家出售各种个人信息，有的几百元就能买到

记者调查发现，在一些二手交易平台多位卖家的帖子中，个人隐私信息被明码标价公开出售。

记者了解到，户籍类身份信息查询起来相对较快，价格也便宜。有卖家表示，“260元，10分钟出结果。”他随后发来一张电脑截图，声称是刚刚帮人查询的，截图里的10个人同名同姓，而标红者就是被查询人员。这些身份信息包含了姓名、证件照、民族、户籍地和身份证号。在名字下面，一行灰色小字显示上述结果来源于“全国人口基本信息”资源库。

“查开房记录一般需要一两天，2000元可以查5年内的。”卖家提供的截图中，一套信息包括入住者姓名、手机号、入住时间、房间号、酒店名称和地址等。

一般来说，在二手平台上发布商品信息是先发布后审核，这就给了一些不法卖家可乘之机，比如规避平台的关键词过滤系统。

记者注意到，为规避平台关键词监管，一些卖家在平台以“代查信息”为商品名招徕买家，再通过QQ或微信进一步沟通。还有一些人在其他卖家的评论区留言发布“代查信息”，逃避监管。

违规违法交易为何屡禁不绝？

记者发现，二手平台上，有的卖家从7月开始便持续发帖，一直未被封号处理，有的则是最近才注册的账户。

“虽然部分平台用户协议中有所谓的‘免责声明’，平台方也不直接参与用户之间的交易，但作为二手交易的重要载体，平台方对于平台上的违法行为有着不可推卸的监管责任。”北京孟真律师事务所律师胡佳成认为，平台方应当严守法律底线，主动承担起遏制平台违法交易的责任，自觉履行应尽的法定义务。

此外，平台对发布违规违法商品的卖家处罚力度也不够，一般只是通过下架商品、封号等措施予以处罚。一些不法分子换一个号便可再次入驻。

虽然平台要求，用户在注册时需要提供真实的身份资料并进行实名认证，但有业内人士告诉记者，一些卖家为了隐匿自己的身份，常常使用由他人实名认证的账号进行交易。

堵住信息泄露源头，加强审核监管

业内人士表示，要想杜绝二手平台上的个人信息买卖，应从多方面入手。

首先要堵住信息泄露源头。记者调查发现，二手平台上被倒卖的个人信息不少来源于黑客盗取和“内鬼”泄露。

中国电子技术标准化研究院信安中心测评实验室副主任何延哲表示，当前，部分平台的应用程序接口存在安全漏洞，容易被黑客攻击。不法分子通过一些平台的信息接口，非法访问其数据库，继而造成信息泄露。

调查中，有的卖家称自己就能直接查询，有的称要联系在相关部门做事的“上家”具体操作，有些就是行业“内鬼”。

一名卖家在帖子里公开表示，自己曾在公安系统工作多年，现为律师事务所律师，可以代查任何信息。“我现在兼职查询信息，着急的话，工作室还有其他人能查。”

其次，业内人士表示，二手平台应切实承担起审核、监管的义务。何延哲建议，监管部门要督促二手平台加强事前、事中监管，严格把关。平台应进一步加强技术手段进行监控和防范，维护平台生态健康。

北京云嘉律师事务所律师赵占领表示，立法机关应针对二手电商交易市场的现状和问题，完善顶层设计，为行业发展创造良好环境。执法机关应加强执法和普法宣传，提高公众的法律意识与素养。

新华社“新华视点”记者 宋佳 颜之宏

（据新华社北京12月21日电）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)