A股IPO融资额创10年新高 预计全年将有395家公司首发上市

原标题：注册制助力，预计全年将有395家公司首发上市

395家企业，4707亿元融资额。疫情之下，今年A股交出的IPO成绩单依然亮眼。昨天，安永发布的《中国内地和香港首次公开募股（IPO）市场调研》报告显示，在注册制推动下，A股IPO融资额创2010年以来新高。值得一提的是，上交所IPO数量居全球第一。融资额榜单中，中国企业在全球前十大IPO排名中包揽前三。

IPO数量和融资额

科创板居A股各板之首

中芯国际、京沪高铁、金龙鱼、中金公司……回顾即将收官的2020年，这些募资规模超百亿元的企业IPO，在A股都留下了浓墨重彩的一笔。

报告显示，今年全年A股预计将有395家公司首发上市。由于多家百亿级企业上市以及注册制的实行，今年融资额达到4707亿元，创下2010年以来的新高，11.92亿元的平均融资额，也保持在近年来的高位。

与去年相比，IPO数量和融资额同比分别增长97%和86%。安永认为，从数据可见，疫情并未影响上市活动。按IPO宗数计算，江苏、浙江、广东、北京、上海分列前五名，占总宗数的67%。按融资额计算，上海、北京、江苏、广东、浙江等分列前五，占总融资额的75%。近年来北京IPO数量增长较快，今年有42家企业在A股上市，相较2018年的9家、2019年的28家，增幅明显。

“注册制助推IPO提速，科创板超越主板居首。”报告显示，科创板今年IPO数量和融资额在A股各板中均列第一。A股前十大IPO中，7家来自科创板，共融资839亿元，融资额占比达59%。报告显示，通过注册制发行的IPO项目已超过审核制，数量和融资额分别占全年总量的53%和61%。

IPO成绩单亮眼，注册制功不可没。安永华明审计服务合伙人张宁宁认为，注册制带动资本市场关键制度创新，同时完善了更具包容性的多层次资本市场，助力A股市场深化改革。

全球十大IPO

中国企业包揽前三

从全球看，尽管今年疫情蔓延，但IPO仍保持一定增长，全年预计将有1338家企业上市，同比增17%；融资额增27%，预计为2654亿美元。A股和港股表现相当突出，IPO数量和融资额同比分别大增49%和55%，占到全球总量的40%和45%。

安永大中华地区上市服务主管合伙人何兆烽对此表示，在新常态下，企业纷纷抓紧上市机遇，以扩大资本基础并为未来发展注入新动能，应对明年仍然存在高度不确定性的市场前景。

报告数据显示，今年按融资额计算，纳斯达克交易所以553亿美元位居首位，港交所、上交所、纽交所、深交所分别以502亿美元、495亿美元、309亿美元、187亿美元位列其后。如按IPO宗数计算，上交所以233家位居全球第一，纳斯达克交易所位居次席。

全球IPO融资额前十榜单中，中国企业占到半壁江山，其中中芯国际、京东集团、京沪高铁等3家更是包揽前三。

港股全年预计有144家企业首发上市，融资额达3905亿港元，尽管IPO数量减少11%，但由于中概股的二次上市，使得融资额反而上升24%。这主要得益于9家在美上市的中概股，以二次上市方式回归港股，融资额达1313亿港元，占全年融资额的34%。今年港股前十大IPO中，有5家是中概股二次上市，其中包括京东集团、网易、百胜中国。

中国依旧是今年跨境IPO企业的主要来源地。陆金所、贝壳、小鹏汽车等35家中国企业赴美上市，这一数量与去年持平，但融资额劲增233%。安永华明审计服务合伙人李康表示，今年中概股赴美上市依旧保持热情，从数据来看，中国内地和香港企业仍然是主力军。今年5月20日，美国参议院通过《外国公司问责法案》。报告认为，中概股上市并未因该法案而停滞。

经济恢复增长

明年IPO有望依旧活跃

截至今年12月18日，A股排队上市企业已达802家。A股积极拥抱注册制，目前注册制下的排队企业占全部排队上市企业的76%。

报告称，明年货币政策将从偏宽松回归稳健，“内外双驱”将成为我国经济增长的重要引擎，全球经济明年将恢复增长，这些因素都将影响明年A股IPO。

“我们看到一系列利好因素，如明年注册制有望全面推进，随着进一步强化A股退市机制，上市企业质量提高也将改善A股生态。”张宁宁预计，2021年IPO活动依旧保持活跃。从行业分布来看，在排队企业中多家独角兽企业主要集中在科创板和创业板，这两个板块有望成为明年上市的生力军。而从交易制度看，报告预计，市场呼吁的“T+0”交易或从上证50开始试点。

港股方面，明年中概股二次上市仍将延续。安永预计，明年新经济公司如科技、传媒和通讯、医疗健康等企业仍然是IPO市场的增长引擎，港股全年融资额将达3500亿港元。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)