房贷利率连续8个月“原地踏步”

本报讯（记者 潘福达）昨天，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2020年12月21日贷款市场报价利率（LPR）为1年期LPR为3.85%、5年期以上LPR为4.65%。由此来看，新一期LPR依然“原地踏步”，连续8个月维持不变。在今年8月底存量贷款被自动转化为LPR的房贷群体需要注意，现在仅剩10天时间可以提出协商转换。

12月LPR持平在市场预期内。12月15日，央行宣布开展1年期中期借贷便利（MLF）操作9500亿元，中标利率为2.95%，与11月持平。从去年8月份LPR改革以来的调整规律来看，MLF操作利率是LPR报价的主要参考基准。

东方金诚首席宏观分析师王青解读称，LPR报价连续8个月保持不变，源于二季度以来宏观经济出现“V型”反转，逆周期调节措施不再加码，货币政策进入观察期。明年上半年之前，MLF利率调整的可能性较小，LPR报价基础有望保持稳定。在LPR报价保持稳定的预期下，未来一段时间企业贷款利率将出现一个“由降到稳”的过程。考虑到2021年通胀走势趋于温和，企业经营仍处在疫情冲击后的修复阶段，企业贷款利率转而大幅上行的可能性也很小。

值得关注的是，2020年是LPR迎来转换期的一年，各大银行在今年8月底将所有房贷利率批量转换成LPR报价。目前，这类人群还拥有一次“反悔”的机会，最后的犹豫期限还剩下10天，即本月31日之前，贷款人可通过手机银行自主转回，或与金融机构协商决定是转为LPR还是延续固定利率。

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