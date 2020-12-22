全面降息降准概率降低 结构性政策或持续发力

日前，央行党委召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神。会议指出，稳健的货币政策灵活精准、合理适度。要完善货币供应调控机制，保持宏观杠杆率基本稳定，处理好恢复经济和防范风险的关系。

展望明年，业内人士表示，宏观政策向常态化回归是大方向，但货币政策投放力度不会骤然收紧。与上一次强调“灵活适度”不同，这次稳健的货币政策要“灵活精准、合理适度”，这意味着结构性货币政策将作为明年货币政策的主要发力点。具体政策工具方面，央行仍会通过公开市场操作等政策工具来维持市场流动性的合理充裕，但预计全面降准降息的概率都不大，也不排除仍有定向降准投放流动性定向支持中小微企业及制造业的可能。

日前召开的中央经济工作会指出，“明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性”、“政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效”。业内人士普遍认为，“不急转弯”意味着明年货币政策投放力度不会骤然收紧，也给市场吃下了一颗“定心丸”。东方金诚首席宏观分析师王青分析称，明年宏观政策向常态化回归是大方向，但出现加息提准、市场利率大幅攀升、财政赤字率大幅压缩，宏观政策从“重托底”骤然转向“防过热”的可能性不大。这也印证了此前监管层强调的不能出现“政策悬崖”的说法。光大证券研究所金融业首席分析师王一峰认为，货币政策将呈现“稳中有变，徐步缓行但不急转弯”的趋势。“在总量层面，政策将更加关注宏观杠杆率，但不会出现明显的信用紧缩。”他表示。

与去年强调“灵活适度”不同，今年中央经济工作会要求稳健的货币政策要“灵活精准、合理适度。”针对这一提法，多数业内人士预计，结构性货币政策将作为明年货币政策的主要发力点。

央行副行长刘国强近日在《中国金融》撰文指出，下一步，宏观层面要搞好货币政策跨周期设计；微观层面要健全结构性货币政策工具体系。如对于需要长期支持的国民经济重点领域和薄弱环节，要进一步加大支持力度，探索建立直达实体经济的长效机制，疏通金融体系流动性向实体经济的传导渠道。

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示，信贷政策还是精准调控，一些该控制的要控制，但是对于实体经济的支持还会持续。“货币政策或更加目标导向，更多支持创新、绿色转型、制造业和中小企业等。”花旗中国个人银行财富管理部投资策略总监吴晶晶表示。王一峰则预计，房地产融资继续坚持宏观审慎管理，融资环境“稳中从紧”和差异化长效管理机制不变，继续对增量和增速进行调控。

值得注意的是，部分业内人士表示，临时性的、非常态化的货币政策在逐步退出的同时，也将继续帮助疫情期间受到严重冲击的市场主体尽快恢复正常运营，尤其是针对小微企业的政策会有一定连续性，甚至更多创新工具推出。

中国民生银行首席研究员温彬表示，新政策会逐步推出，虽然宏观经济在改善，但是部分小微企业仍然面临经营压力，明年如果在继续承诺稳岗就业的基础上，银行还是会通过无还本续贷等方式加大对实体支持力度，保持资金流稳定，防止政策断档，引起小微企业经营出现压力。中国银行研究院研究员梁斯表示，要确保前期政策工具有效基础上，继续强化政策工具效果，推动政策工具创新，确保政策操作和政策工具使用的可持续性。例如直达实体经济货币政策工具可以考虑提前进行政策续接。

12月20日，全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价：1年期品种报3.85%，5年期以上品种报4.65%，上述两项市场报价利率均连续八个月保持不变。多机构也预计，明年全面降准降息概率不大。王一峰认为，央行短期内会使用OMO（公开市场操作）+MLF（中期借贷便利）进行流动性投放，全面降准举措较为慎重，但不排除使用定向降准举措激励特定领域信贷投放，“三档两优”框架可以进一步优化。

交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，央行仍会通过公开市场操作等政策工具来维持市场流动性的合理充裕。具体政策工具方面，预计全面降准降息的概率不大，但不排除仍有定向降准投放流动性定向支持中小微企业及制造业的可能。

“目前，受疫情影响，全球经济仍然存在很大不确定性，预计主要经济宽松货币政策将持续较长时间，我国要做好应对各种突发情况的准备，把握好货币政策调控的时机和节奏，在面临突发事件时要果断出手，维护我国经济金融稳定。”梁斯说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)