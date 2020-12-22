持续释放增收红利多改革举措加码 中等收入群体将扩围

过去一年，我国经受住了疫情“大考”，经济稳步复苏的同时，居民增收红利持续释放。近段时间，提高人民收入水平、扩大中等收入群体的政策信号密集释放。《经济参考报》记者了解到，从中央到地方，以收入分配制度改革为牵引，一揽子“扩中”政策措施将加快落地，促进居民可支配收入持续增长、加大对重点群体支持力度、提升公共服务均等化水平等红利可期。

居民增收红利持续释放

“以前，出门在外，说到十八洞村都抬不起头，现在当地老百姓都自豪地说自己来自十八洞村。”湖南省湘西州花垣县十八洞村村委会代表龙吉隆介绍，与2013年相比，十八洞村人均收入差不多翻了十多倍。“现在乡村旅游红红火火，十八洞村已成旅游目的地和网红打卡地，今年接待游客预计超过100万人次。”

这只是一个缩影。回望即将过去的2020年，全国上下攻坚克难，以强大定力逐步克服疫情影响，经济稳步复苏的同时，人民收入水平持续提高。

国家统计局数据显示，前三季度，全国居民人均可支配收入23781元，比上年同期名义增长3.9%，名义增速比上半年回升1.5个百分点。其中，全国居民人均工资性收入13486元，增长3.6%，比上半年加快1.1个百分点，拉动全国居民人均可支配收入增长2.0个百分点。

中国社会科学院社会学研究所所长陈光金指出，2019年全国居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入和城镇居民人均可支配收入分别比2010年增长96.6%、80.1%、104.1%。目前看，城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番的目标已经实现。

“值得注意的是，今年农民居民人均可支配收入增速快于城镇居民，城乡居民收入差距继续收缩。2020年前三季度城乡居民收入之比为2.67：1，2019年同期是2.75：1，两个年度的同期差距相比收缩了0.08倍。”陈光金说。

这背后离不开增收政策红利的持续释放。记者注意到，今年以来，围绕农民群体，不少地方纷纷出台增收方案，重庆市出台《关于深挖潜力促进农民多渠道持续增收的具体措施》，提出让农民鼓起钱袋子的22条增收措施；江西省出台《关于促进农村居民稳定增收的实施意见》，明确要提高农民工资性收入、提高农民经营性收入、提高农民财产性收入、提高农民转移性收入。

“扩中”政策有望密集落地

近段时间，围绕提高人民收入水平，扩大中等收入群体的政策信号仍在密集释放。

“十四五”规划建议勾勒了扩大中等收入群体的施工图，包括完善工资制度，健全工资合理增长机制，着力提高低收入群体收入，扩大中等收入群体。完善按要素分配政策制度，健全各类生产要素由市场决定报酬的机制，探索通过土地、资本等要素使用权、收益权增加中低收入群体要素收入。多渠道增加城乡居民财产性收入等。

中央经济工作会议提出，“优化收入分配结构，扩大中等收入群体，扎实推进共同富裕”。

人力资源社会保障部副部长汤涛日前在国新办新闻发布会上表示，要推动提高技能人才的待遇，包括技术工人的待遇，激发人才活力，不断释放经济增长的内需动力。与此同时，要促进2亿技能劳动者成为中等收入群体。

地方也在加快部署。比如，北京市委改革办分管日常工作的副主任胡雪峰介绍，2019年北京中等收入群体大约占常住人口的55.8%。下一步还将持续扩大中等收入群体，从具体举措看，包括以产业结构调整带动中等收入群体扩大；深化收入分配制度改革，研究制定居民人均可支配收入持续稳定增长行动计划，改善收入分配结构，健全工资合理增长机制等；提升劳动者人力资本水平；加大对重点群体的支持力度；加大对中等收入群体的保障力度。

在国务院发展研究中心副研究员杨修娜看来，在全面深化改革中，有必要围绕扩大中等收入群体积极推进制度改革和政策创新。未来在“扩中”的政策设计中，要针对不同中等收入群体面临的不同问题，制定差异化的“扩中”策略。

“要进一步落实针对中低收入群体的减税降负政策、就业创业支持政策、技能提升政策以及居民增收措施。还要完善医疗保险、养老保险和失业保障等各种社会保障制度。扩大中等收入群体，必须从源头上提高教育质量、增加中高端就业比重、调整产业结构等。”杨修娜说。

技术工人等将成“扩中”主力军

业内专家表示，随着收入分配改革不断深入以及“扩中”政策措施加速落地，中等收入群体将加速扩围，农民工、技术工人等将成为“扩中”主力军。

“按照国家统计局现行标准，中等收入群体已经达到4亿人。‘十四五’期间，希望能够通过一系列改进收入分配的措施，再增加2亿人。”中国社会科学院学部委员李培林表示，每年的毕业生加起来有近千万人，还有工人群体里的技术工人，再加上专业化农民，他们中的相当一部分人将进入中等收入群体。

在提高技术工人待遇方面，人力资源和社会保障部职业能力建设司司长张立新透露，将鼓励企业在职工收入分配中把技能作为一个要素加以体现，无论是基本工资定级还是津贴补贴、绩效奖励等。“下一步，要不断完善措施，鼓励企业完善职工收入分配机制，促进企业收入分配积极向一线职工倾斜。”

北京师范大学中国收入分配研究院执行院长李实对《经济参考报》记者表示，“扩中”的关键是瞄准中等收入群体的潜在来源。他认为，随着我国经济社会发展，将会有越来越多低收入群体变成中等收入群体。这些人包括农民工、小微企业从业人员和个体经营者、低工资就业者、农村多种经营者、乡镇企业工人等。特别是城镇中的农民工，他们的数量已占到城镇就业人员的1/3左右，最有潜力进入中等收入群体。

“要积极推进以人为核心的新型城镇化，加强政策扶持，促使其就业保持稳定、职业不断升级、技能不断提高，享受到与城镇职工相同的社会保障和基本公共服务，努力帮助他们进入中等收入群体。”李实说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)