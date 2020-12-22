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蓝皮书：中国成世界第一大实物消费市场

王文博

2020年12月22日08:16  来源：经济参考报
 

中国社会科学院21日发布的2021年《社会蓝皮书》显示，“十三五”期间，中国居民消费持续保持升级态势，成为推动经济发展的基础性力量。2019年，中国社会消费品零售总额达41.2万亿元，已成为世界第一大实物消费市场，最终消费支出对经济增长的贡献率保持在60%左右。

《社会蓝皮书》主编、中国社会科学院社会学研究所所长陈光金表示，“十三五”期间，城乡居民消费结构持续改善、生活质量显著提升。恩格尔系数从2015年的30.6%下降到2019年的28.2%。

他同时指出，2020年前三季度，由于新冠肺炎疫情的冲击，社会消费品零售总额达到273324亿元，同比下降7.2%，降幅比上半年收窄4.2个百分点，第三季度实现正增长。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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