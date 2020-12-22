人民网>>财经

机构：我国年粗钢产量预计首超10亿吨

王文博

2020年12月22日08:16  来源：经济参考报
 

“我国将成为全球历史上首个粗钢产量超过10亿吨的国家。”21日，在2021年我国钢铁需求预测成果发布会上，冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创表示，1-11月，我国生铁产量81290万吨，同比增长4.2％；粗钢产量96116万吨，同比增长5.5％，预计2020年粗钢产量将达到10.5亿吨，占全球产量的60%。

李新创表示，2020年在国家积极的财政政策和稳健的货币政策等一系列促投资、稳增长政策作用下，我国建筑、机械、能源等主要下游行业钢材消费量保持良好增长态势，带动我国钢材整体消费量较快增长，2020年我国钢铁需求量增加近1亿吨。

李新创表示，2021年我国经济和固定资产投资将保持较快增长态势，建筑、机械、汽车、能源、家电、铁道、集装箱、五金制品、钢木家具等行业钢材需求均将小幅增长，但造船行业钢材需求仍延续下降态势，预测2021年我国钢材需求在高基数下总量小幅增长。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved