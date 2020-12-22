机构：我国年粗钢产量预计首超10亿吨

“我国将成为全球历史上首个粗钢产量超过10亿吨的国家。”21日，在2021年我国钢铁需求预测成果发布会上，冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创表示，1-11月，我国生铁产量81290万吨，同比增长4.2％；粗钢产量96116万吨，同比增长5.5％，预计2020年粗钢产量将达到10.5亿吨，占全球产量的60%。
李新创表示，2020年在国家积极的财政政策和稳健的货币政策等一系列促投资、稳增长政策作用下，我国建筑、机械、能源等主要下游行业钢材消费量保持良好增长态势，带动我国钢材整体消费量较快增长，2020年我国钢铁需求量增加近1亿吨。
李新创表示，2021年我国经济和固定资产投资将保持较快增长态势，建筑、机械、汽车、能源、家电、铁道、集装箱、五金制品、钢木家具等行业钢材需求均将小幅增长，但造船行业钢材需求仍延续下降态势，预测2021年我国钢材需求在高基数下总量小幅增长。
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