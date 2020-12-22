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年内突破800亿件 快递业务量实现百亿级“四连跳”

2020年12月22日08:18  来源：经济参考报
 

　　12月21日上午，据国家邮政局中国快递大数据平台实时监测，我国今年快递业务量突破800亿件，实现自9月10日我国年内快递业务量达500亿件以来，每月增长百亿件的“四连跳”。

　　今年以来，我国快递业务量增速经历了从负到正再到重回高位区间运行的转变。进入二季度，随着复工复产复市持续推进，快递业务增速明显加快，重回30%以上的高速增长区间。当前，邮政快递业日均2亿多件已成常态，日均服务用户近4亿人次。

　　机构指出，快递作为线上消费的主要交付渠道，快递业务量的增长受实体网购需求催化。此外，三四线城市及农村市场增量较快，在消费者享受到网购服务的同时，也令快递市场获得了新的规模扩张。浙商证券研报指出，2020年1-11月，实体网购零售额8.78万亿元，同比增长15.70%，实体网购渗透率24.3%，同比提升4.8pts。2020年11月，实体网购零售额1.22万亿元，同比增长13.9%。

　　就行业具体表现而言，11月顺丰增速领跑，“通达系”单价如期改善。据国金证券研报统计显示， 行业11月件量（亿件）排名情况为韵达15.82、圆通15.39、申通10.13、顺丰9.06；件量增速排名为顺丰59.51%、韵达42.91%、圆通42.57%。“通达系”方面，旺季期间头部公司收缩价格竞争政策叠加新进入者保价控量，行业价格战暂时缓和，单价降幅小幅收窄。旺季临近尾声，机构认为需密切关注后续价格政策的持续性。展望未来，华泰证券研报指出，随着“双十一”结束，行业逐步进入淡季，价格战有重启迹象，机构建议关注龙头企业定价策略。考虑丰网、极兔、京喜等新进入者，电商件市场出清延缓，倒逼“通达系”寻求新业务机会。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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