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中国资本市场30年 市值位居全球第二

2020年12月22日08:18  来源：经济参考报
 

　　“30年间，资本市场沿着市场化、法治化、国际化的发展道路，取得显著成就。”在日前举行的中国财富管理50人论坛2020年会上，中国财富管理50人论坛理事长、全国政协经济委员会主任尚福林表示，“一方面，市场化改革成效显著。我国资本市场是在有计划的商品经济制度下探索起步，在向市场经济转轨过程中始终坚持市场化原则，按照市场规律办事，注重培育和发挥市场机制。另一方面，法治化建设扎实推进。我国资本市场开创了社会主义市场经济体制下建设资本市场的先河。30年来，始终把法治建设摆在突出位置，逐步搭建了与国际通行规则基本一致、兼顾我国国情的资本市场制度框架。此外，国际化建设吸引力持续加大。资本市场随着我国金融对外开放步伐同步提速。”

　　“深圳证券交易所见证了30年资本市场发展，在服务国家经济转型和创新驱动发展战略中交出了一份亮眼成绩单。”他说。

　　对于这份亮眼的成绩单，深交所党委书记、理事长王建军介绍称，30年来，资本市场持续改革创新发展，形成了股权债权、现货期货、公募私募、场内场外有序发展，主板、中小板、创业板、科创板、新三板等板块协调发展的市场格局。从当初的“深市老五股”“沪市老八股”发展到今天两市4100多家上市公司，市值达77万亿元，居全球第二；两市股票日均成交额从最初的几十万元到今天的每日数千亿元，居全球第二；从最初的手工作业交易，每天仅几笔、几十笔，到现在电脑自动撮合，全市场日均成交4600多万笔。此外，我国的债券市场规模也达到全球第二，商品期货成交量全球第一。

　　会上，尚福林表示，新发展格局对资本市场提出了新的更高要求，需要资本市场更好发挥将储蓄转化为资本的能力，需要资本市场提高资本的配置效率和促进创新的能力，需要资本市场更好发挥市场价值发现功能。

　　对于深交所下一阶段工作重点，王建军表示，深交所将积极践行“建制度、不干预、零容忍”九字方针，按照证监会主席易会满“四个敬畏、一个合力”工作要求，围绕“十四五”规划和全面深化资本市场改革各项部署，紧紧抓住深圳先行示范区、粤港澳大湾区建设重大机遇，坚决扛起资本市场先行先试的责任，保持“闯”的精神、“创”的劲头和“干”的作风，大力改革创新，全面提升深交所市场功能，充分发挥资本市场枢纽作用，以先行示范的魄力、先行示范的标准、先行示范的担当，奋力建设优质创新资本中心和世界一流交易所，为构建新发展格局、支持高质量发展作出积极贡献。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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