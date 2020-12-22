惠智破局政务办公的背后：鲲鹏计算生态走向纵深

家住贵州省农村的老李感受到了最近的变化，以前办理基本养老保险，需要坐车几十公里跑到县里，甚至还需要跑几个部门才能办好，现在只需要在村里就可以办理，省时又省力。

这是贵州省电子政务发展的缩影，老百姓办事越来越可以“足不出村，就村办理”。这背后是贵州省全省各级各部门各单位构建起一个标准化管理、规范化流程、开放式技术、生态化模式的政务平台，实现了全省从省到市（州）、县（区）、乡（镇）、村的互联互通、信息共享和联动办公。

在12月22日举行的贵州鲲鹏生态大会上，贵州惠智电子技术有限公司基于鲲鹏架构的政务大数据互联工作平台，展示的数字化办公新景象吸引了与会人士的关注，折射出软硬件自主创新的政务办公平台走向成熟。

破局政务办公

《2006—2020年国家信息化发展战略》中明确指出，国家信息化发展要推行电子政务，以改善公共服务，加强社会综合治理能力，强化综合监管，完善调控。

之所以这样，是因为我国的政务一致面临的难题是：“信息孤岛”。具体来说，是省、市、县、乡、村五级政务机构各自为政，形成了一个个“孤岛”，无法实现互联互通、信息共享和联动办公。

这是造成本文开头老李以前办事需要跑到乡里、县里，甚至需要在不同层级机构之间来回跑的原因。而且，具体到政务人员办公的具体场景中，不同业务功能模块之间也是割裂的，导致用户在工作的时候需要打开不同的系统。一个例子是待办提醒的不统一，各种系统的待办提醒相互独立，无法让用户有一个全局的体验，导致遗漏事务等问题发生。

对此，贵州惠智通过云计算、大数据、移动互联等新技术，用互联网思维解决政务问题。通过业务聚合、数据聚合和信息聚合，联通信息孤岛，破除数据壁垒。在贵州惠智的政务大数据互联工作平台，省、市、县、乡、村五级政务机构实现了互联互通、信息共享和联动办公。而且，该平台通过模块化、集中化的方式为用户提供业务应用模块和服务，简化了用户操作流程，实现了用户办理业务和事务的一键直达。

站在工作人员的角度，在政务大数据互联工作平台的支撑下，工作变成这样的：通过待办中心，可以对各业务待办事务一览无遗，不用再担心事项遗漏；通过统一消息，可以及时了解各业务模块的最新动态，分类和查阅功能也更让事务处理更方便……

值得指出的是，政务大数据互联工作平台的一个重要特点是开放，以政务服务开放平台实现了政务环境下众多异构系统间数据的互联互通问题，构建起开放的政务生态圈。一方面，通过业务能力汇聚、业务数据沉淀、标准规范构建、服务能力发布等技术手段及管控机制，实现跨层级、跨单位、跨系统间的业务互联、数据互通、信息共享与工作协同；另一方面，以互联网思维推动政务应用市场体系，实现“政府掌控数据标准、企业推动技术创新、政府购买社会服务、政务数据持续沉淀、应用市场丰富完善”，促进政务数据标准与业务规范的建立，激发起政务应用市场的良性竞争。

从宏观看是开放、互通，从工作人员的微观看则是简单、方便。过去，办文、办会、办事、沟通、传递、存储等方面都有很多痛点。以办文为例，就存在材料起草困难、办文流程耗时长、归档整理麻烦等问题。

鲲鹏提速

据了解，贵州恵智的电子政务大数据互联工作平台目前已经实现基于鲲鹏架构的稳定运行。

贵州省电子政务网政务工作平台，采用了贵州恵智提供的大数据互联工作平台所有产品，于2016年正式运行至今，注册人数超过20万人，开通各级各部门信息共享门户4833个，每日最高同时在线使用人数达6万人。

贵州省电子政务网的推进与实施，是政府数字化转型的缩影，新技术和新应用为政府数字化转型提供了新工具。一方面，政府数字化场景的多样性，必然带来多样化的应用和多样性的数据，而这必然需要多样性的算力来支撑，鲲鹏架构就是这种多样性算力的基座。

另一方面，是软件和应用的创新解决政务的具体场景痛点。鲲鹏计算生态，从来都是软件+硬件一体化的解决方案。就像贵州省电子政务网，就是大数据互联工作平台（软件）+鲲鹏架构（硬件）的融合。

值得指出的是，贵州省电子政务网的稳定运行，具有标志性意义。其一，标志着软硬件自主创新的工作平台走向成熟。随着信息安全问题的日益严峻，电子政务领域的自主创新变得越来越重要，贵州惠智基于鲲鹏架构的大数据互联工作平台具有自主知识产权，秉承“云办公，智联接”的理念，以安全可靠、卓越体验及敏捷高效为特点，致力于数字化办公新生态的实践，帮助客户完成办公基础设施的转型，堪称是自主创新的标杆式案例。

其二，是标志着鲲鹏计算生态走向纵深。以“硬件开放、软件开源、使能合作伙伴”为战略，鲲鹏计算生态从无到有、从小到大，正在构建起蓬勃发展的生态。贵州省电子政务网案例，意味着鲲鹏生态正在走向政务办公场景的纵深。伴随鲲鹏计算生态逐步实现全行业、全场景的覆盖，基于鲲鹏架构的算力也将像水、电一样无所不及，为各行各业带来转型、变革。

惠智破局，鲲鹏展翅，越来越多的人、企业/机构、行业正在插上更强劲算力和更创新应用的翅膀，飞得更高、更远。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)