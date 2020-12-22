鲲鹏“黔”来 大数据之城的新名片

贵州，地处西南内陆，地理位置不沿江、不沿海、不沿边，产业结构以传统产业为支撑，却蔚然兴起大数据产业，成为西部地区产业转型、实现跨越式发展的一个样板。

贵州大数据产业如何百尺竿头更进一步，是一个值得探讨的问题。这对当地经济发展，甚至对整个西部地区的经济转型，都有重大意义。

贵州大数据产业的基石与瓶颈

不同于其他IT产业聚集地大多位于北京、深圳、杭州等经济发达的东部大城市，贵州地区地处西南内陆，地形多山、交通不便，却赫然发展起大规模的大数据产业。

贵州之所以有此成就，源于准确捕捉了时代风口和政策机遇。移动互联网的普及，AI、5G、云计算等技术的发展，推动数据爆发式增长，无论是消费端还是产业端，数据存储和处理的需求均一路飙升。自4G时代之初的2013年，贵州就布局大数据产业，占据了风口先机，此后还屡屡获得国家政策的助翼。

在贵州大数据产业的崛起过程中，其本身得天独厚的地理条件至关重要。大数据产业重资产、占地多、耗电大，需要尽可能低成本建设。贵州多山，一众机房可以于山洞中建设，不仅有冬暖夏凉的优势，地价也较东部发达地区低廉很多；在西电东送的格局之下，西部地区的电力成本也明显更低。与此同时，贵州率先设立全球首个大数据交易所——贵阳大数据交易所，推动了数据所有权的流通，进一步刺激了大数据产业的活力。

凡此种种，刺激了贵州大数据产业的腾飞。不过相比于北京、深圳、杭州等地，贵州大数据产业也有明显的限制，其服务的客户大多聚集于东部发达地区，当地产业生态能给予的支持不足，留住人才的难度也较大。大数据产业是一个引擎，但大数据产业不能孤立发展，其他产业需进行相应升级，当地的数字经济才能形成良性循环的生态。

基于此，其解决路径之一便是，引入能带动产业生态的企业。近期，贵州云上鲲鹏科技有限公司以及贵州省鲲鹏生态创新中心成立。此前的案例显示，鲲鹏计算产业除了自身的人才和技术资源，还能以其品牌号召力和产业链优势地位，吸引大量的初创产业和合作伙伴跟随入驻。

鲲鹏翼展，不只是大数据

当前，中国正处于数字化转型的关键阶段。近年来，贵州省以“万企融合”为统领，攻坚“数字经济”高地，同时大力改造传统经济。

鲲鹏计算产业作为底层计算平台，能支持大量的软硬件平台或产品，同时，目前已经有1000多家合作伙伴、超过3000个解决方案获得鲲鹏认证。在硬件开放方面，鲲鹏计算产业已经与多家整机厂商达成合作，推出自有品牌的服务器；在软件开源方面，鲲鹏计算产业先后开源了openEuler操作系统、openGauss数据库、数据虚拟化引擎等产品，麒麟软件、普华基础软件、统信软件、中科院软件所等6家操作系统软件提供商发行了基于openEuler的商用版本操作系统。

随着鲲鹏计算产业的到来，目前已有多家企业相继落户贵州，包含提供电子政务方案的贵州恵智、提供云计算方案的海誉科技、提供数据库产品的易鲸捷等多家高新技术企业。可以看到，鲲鹏计算产业不只是一家企业的入驻，而是拥有带动产业的能量，以鲲鹏处理器为核心源源不断地滚动生态雪球。

在鲲鹏计算产业自身联动的生态外，此类高新产业还有着不可忽视的赋能价值。

对智慧城市、智慧交通、智慧电信等方面的建设，鲲鹏计算产业能给予强大的底层支撑，而这些方面的改善将是贵州数字经济突破瓶颈的关键。据了解，鲲鹏计算产业优先聚焦政务、电信、金融、电力等关系到国计民生的重点行业关键场景。

当前，数字经济的发展是大势所趋，除大数据产业外，政务、电信、金融、电力等多方面基础设施的提升，也是加快数字经济脚步的重要因素。当前，国内有新基建的政策号召，加快鲲鹏计算产业等高新产业的引入，能充分享受政策红利。

从全球背景来看，随着中国东部地区人力成本不断攀升，跨国企业的制造业基地，倾向于迁移到中国西部地区或东南亚地区。在与东南亚地区的竞争中，中国西部地区的最大优势，除了国内环境稳定之外，便在于强大的基础设施建设，从而大幅降低零件原材料、能源多方面获取成本。

2019年，贵州高速公路通车里程达6453公里，在全国位居第七位。这是传统基建的提速，而鲲鹏计算产业等高新产业的不断引进，则是新基建的加码。无论是高速公路的建设还是高新产业的引进，都能降低制造业的相关成本，从而提升中国西部地区在全球制造业格局中的竞争力。

除了基建层面的长远意义，鲲鹏计算产业还能深入到传统产业的各个链条给予支持。

鲲鹏计算产业可以与贵州既有的重点招商项目，形成合力，彼此促进。可以看到，近年来贵阳招商引资的重点项目聚焦中高端制造，成功引进贵阳白云海盈新能源智能化基地、贵阳高新区恒大新能源汽车贵阳基地、贵阳高新区比亚迪智能制造产业园、宝能新能源汽车系列等重点项目，这些项目都需要大量的算力、设备、软件服务支持。

除了这些起点高的中高端制造项目之外，贵州还有大量的传统企业需要升级。“智能化改造、数字化转型对于一些传统企业，以前只是可早可晚甚至可有可无的‘备选项’，现在成了必须要做、早做早受益的‘必选项’。”贵州省大数据产业相关人士曾表示。

以医药行业为例，药品价格政策改革加剧了医药市场竞争，药品中标价逐渐走低，众多药企利润率大幅下挫，除了补足研发能力外，降本增效也势在必行。

鲲鹏计算产业的到来，不仅可以给予算力和技术支持，还能以前瞻性的行业洞察为客户提供建议指导。鲲鹏计算产业携大数据、人工智能、物联网等前沿技术，可以帮助传统药企在生产、维护、仓储物流、材料供给等各个环节全面升级。

值得一提的是，鲲鹏计算产业的人才吸引力巨大，可解决当地技术人才的就业问题，同时也能帮助贵州培养更多的IT人才。与此同时，这些人才的流动，未来也可能围绕大数据产业进行创业，从而进一步扩大当地的数字经济生态。

长远来看，贵州大数据产业，受益于时代风口和政策机遇，如能在基础设施、人才引进、产业生态等方面持续改善，将形成飞轮效应持续进化。对于这种局面的改观，鲲鹏计算产业的入驻有鲜明的标杆意义，有望成为当地大数据产业的一个标签，提升其品牌影响力，从而吸引更多的人才、技术、资本的流入。在大数据产业之外，鲲鹏计算产业也能与当地其他高新产业形成联动，彼此推升，同时赋能以制造业为代表的传统产业，加快其改造升级的步伐，助力贵州省数字经济高质量发展。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)