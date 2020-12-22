中国交通发展取得历史性成就 加快向交通强国迈进

人民网北京12月22日电 （记者乔雪峰） “交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业和重要的服务性行业，是推动可持续发展的重要支撑。”12月22日，交通运输部副部长刘小明在国新办发布会上指出，党的十八大以来，中国交通发展取得历史性成就，已经建成了交通大国，正加快向交通强国迈进。中国交通进入了高质量发展的新时代。

刘小明指出，交通的可持续发展与全球可持续发展息息相关。在联合国2030年可持续发展议程中，全部17项可持续发展目标都与交通相关。

据刘小明介绍，为充分发挥交通“先行”作用，团结世界各国积极落实联合国《2030年可持续发展议程》，我国政府编写了《中国交通的可持续发展》白皮书，主要内容包括六个方面。

一是阐释了新时代中国交通发展的理念。中国交通以建设人民满意交通为目标，以当好发展“先行官”为定位，以新发展理念为引领，以改革开放为动力，以创新驱动为支撑，对内服务高质量发展、对外服务高水平开放，走出了新时代中国交通发展之路。

二是描述了新时代中国交通发展的成就。党的十八大以来，中国交通深入推进供给侧结构性改革，进入了高质量发展的新时代。基础设施方面，综合交通网络规模和质量实现跃升，有力服务和支撑了经济社会持续快速健康发展。截至2019年底，全国铁路营业里程13.9万公里，其中高铁超过3.5万公里，位居世界第一；公路里程501.3万公里，其中高速公路15万公里，跃居世界第一；生产性码头泊位2.3万个，其中万吨级及以上泊位数量2520个，内河航道通航里程12.7万公里，也是世界第一；民用航空颁证运输机场238个；全国油气长输管道总里程15.6万公里；邮路和快递服务网络总长度4085.9万公里，实现了乡乡设所、村村通邮。运输服务方面，货运服务保障能力不断提升，优先发展城市公共交通，交通运输基本公共服务均等化水平加快升级，公众高品质出行需求逐步满足，新业态新模式不断涌现。科技创新方面，港珠澳大桥、北京大兴国际机场等超级工程举世瞩目，“复兴号”高铁、C919大飞机等交通装备技术取得重大突破，洋山港自动化码头、快递包裹自动化分拣等智慧交通发展成果不断涌现。

三是展示了中国交通服务决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的作用。党的十八大以来，我国加强交通扶贫规划设计，持续加大投入力度，重点攻克深度贫困堡垒，坚决打赢交通扶贫脱贫攻坚战。农村地区通公路、通客车、通邮政，让6亿农民“出门水泥路，抬脚上客车”。交通运输助推广大农民脱贫致富奔小康，为加快推进农业农村现代化提供了有力支撑，有力支撑了中国减贫，客观上也为世界减贫作出了重大贡献。

四是介绍了中国交通治理的成效。立足于中国是世界上最大的发展中国家这一实际，我国深入推进交通治理体系改革，大力发展绿色交通，优先发展公共交通，不断提升安全防控、应急保障能力和交通运输的韧性，通过改革创新充分释放技术和市场活力、提升治理效能，加快构筑新型交通生态系统，助推交通高质量发展。

五是阐述了构建全球交通命运共同体主张。中国交通助力共建“一带一路”，积极推动全球交通治理体系变革，加强国际交流合作，积极推进全球互联互通，认真履行交通发展的国际责任与义务，坚持互利共赢，推动构建全球交通命运共同体、服务构建人类命运共同体。

六是展望了中国交通的未来发展。党的十九届五中全会作出了加快建设交通强国的决策部署，中国交通将继续坚持以人民为中心，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，努力建设人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。

最后，刘小明表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，交通运输对于全球团结抗疫、恢复经济增长、增进人类福祉和实现可持续发展十分重要。中国将秉持人类命运共同体理念，落实联合国2030年可持续发展议程，与世界各国一道，更好推进全球互联互通、民心相通，为建设繁荣美好的世界作出更大贡献。

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