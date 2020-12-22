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报告：租房市场年轻群体占比增加 行业趋向规范化发展

2020年12月22日17:37  来源：人民网-财经频道
 

近年来，住房租赁市场的重要性越发凸显。围绕住房租赁市场市场现状及未来发展趋势，58同城、安居客近日发布了《2020年中国住房租赁市场总结报告》（以下简称《报告》），聚焦住房租赁市场的政策、市场现状、供应、需求等多个方面，洞察城市青年租住需求现状与未来趋势。

《报告》显示，2020年全国租赁市场土地供应基本保持同期水平，上海在线租赁房源供应量居首位；流动人口及高校毕业生为当前住房租赁市场主要需求群体，租房市场年轻群体占比增加；未来政策将加强长租公寓风险管理，助力房屋租赁行业更规范化发展。

大力发展住房租赁市场

多城市“抢人”政策屡屡出新

随着我国房地产市场逐步迈进存量时代，租赁市场也在“租购并举”的政策下迎来蓬勃发展，有关租赁的政策红利开始不断释放。

《报告》提出，根据今年租赁市场的政策变化，市场行为将呈现出逐步规范的趋势。同时，各地制定租赁住房目标，多渠道筹措租赁房源。深圳、长沙、武汉等城市允许非住宅用房改造为租赁住房，上海提出长租公寓与养老相结合，为租房市场的发展提供了新方向。

另一方面，城市的“抢人大战”也在火热的进行。58安居客房产研究院整理热点城市租赁相关的人才政策发现，近两年来，各地吸引人才的政策屡屡出新，为了吸引人才加入，杭州、广州、南京、深圳等地对人才给予不同级别的租房补贴，解决人才的租住问题，鼓励人才流入。同时，针对市场乱象，多地出台文件警示租房风险、规范企业行为。

租赁市场土地供应继续稳步推进

上海在线租赁房源供应量居首位

《报告》显示，在2020年，地方政府通过集体土地建设租赁住房、搭建租赁住房信息平台、开展人才专项租赁住房试点、商业用房改建租赁住房、保障房建设分配等方式，多角度、全方位地推进政策落地。

同时，汇总发现相比2019年土地供应略有下行的趋势，2020年租赁市场土地供基本保持同期水平。截止2020年10月，全年共计推出约350万平方米租赁相关用地，租赁市场土地供应量持续稳步推进。

而在房源供应方面，58同城、安居客数据显示，从全年来看，4月份为全年在线租赁房源供应高峰，而后总体呈缓慢下降趋势，四季度进入租房淡季，供应量逐步下降。

分城市看，一线四城的在线租赁房源供应量领先全国各城，上海租赁房源供应量居全国首位；新一线城市中，杭州、武汉、南京在线租赁房源供应量排在前三位。武汉在1-4月在线租赁房源供应量跌至谷底，5月份后基本恢复至去年同期水平。

统计数据显示，从全国范围的在线租赁房源供应来看，租金在2000元/月以上的房源供应量占比为53.9%，具体来看，2020年房源的租金价格在1001-2000元/月的占比最高，为36.4%，租金在2001-3000元/月的房源占比两成。

在2000元/月以下租金占比最高的同时，多个城市的租住面积也呈现小面积房源为主的局面，其中，面积在50㎡以下的房源供应占比35.9%，50-70㎡、70-90㎡的房源供应占比均在15%左右。

北京租房需求量全国第一

杭州、武汉月租金领跑新一线城市

《报告》指出，2020年租房需求方面，1-2月为年内租房需求最低谷，3月份后租房需求出现大幅回升，而后基本保持平稳趋势；9月份后租房需求有略微下行。

58同城、安居客重点监测19城数据显示，一线城市中北京的租房需求量为全国第一，其次为上海、深圳、广州；新一线城市中，西部城市租房需求领先，成都居首位，排名全国第二，仅次于北京，西部代表城市重庆在新一线中位列第二。

尽管在疫情影响下，全国租房市场出现了整体的萎缩，但整体来看，重点城市的租金仍然保持平稳。2020年1-11月，全国重点19城的平均租金在41.2元/㎡月，与去年相比波动不大。

从全年月租金价格走势上看，6-8月毕业季带动大量高校毕业生进入住房租赁市场，在一定程度上影响了租金走势，其中8月份19城的平均租金略有上浮，而后回归至正常水平。

《报告》数据显示，从重点监测城市的租金水平上看，新一线城市中，杭州、武汉的平均租金价格在50元/㎡月以上，同比去年有所上涨。南京平均租金在42.6元/㎡月，其他城市的租金价格多在20-40元/㎡月之间。

租房市场年轻群体占比增加

选房时最注重居住安全性

随着95后、00后步入社会，租房需求也出现了一定的变化，年轻人更注重居住的品质，更青睐个性化的生活服务，让高品质的租住生活将成为新需求。而租房市场的年轻群体——高校毕业生的数量仍在持续增长，2020年高校毕业生874万人，同比增加40万人，再创历史新高。

58安居客房产研究院针对一线及新一线城市租房人群调研结果显示，租房时更关注的因素中，有35.3%的人选择了房屋的居住安全性，其次为房屋周边的生活配套情况、周边交通是否通达，此外，所租房屋的租金是否合适也是不容忽视的因素之一。

58同城、安居客调研数据显示，一线及新一线城市受访者中，有51.9%的租房人群表示可接受的租金范围在2001-3000元/月之间。一线租房人群中选择租金在2501-3000元/月的占比最多，为22.0%，而新一线租房人群中选择租金在2001-2500元/月的占比最多，为30.1%。

除了租金，租房的日常生活也面临着一些小烦恼，44.6%参与调研的租房人群表示遇到过“房屋设备损坏没人维修”的问题；其次，合适的房源少、房源信息有误、不退/少退押金也是租房时常见的痛点。

《报告》指出，有60.9%的租房人群表示更愿意选择租住普通住宅小区的房源，19.6%的租房人群更喜欢租住品牌公寓。其中，年龄在20-25岁的年轻人选择租住品牌公寓的人群占比相对较高。

针对2020全国租赁市场新趋势，58安居客房产研究院分院院长张波表示，2020年租赁行业面临的困难和风险重重，一方面，疫情导致租赁需求在一个阶段明显缩减，租赁行业受到了较大冲击；另一方面，租赁机构的风险性频频显现，资金链断裂导致淘汰出局并不鲜见。但2020年国家对于租赁行业的推进并未止步，天津、石家庄、太原、沈阳、宁波、青岛、南宁、西安8个城市成为第二批中央财政支持住房租赁市场发展试点入围城市，为下一步租赁政策在全国更多城市的细化落地执行提供了经验基础。

展望2021年，租赁将成为发展重点，对于大量的新市民、青年人的居住需求，未来采取更多增加租赁房源供给的方式进行解决。一方面，未来参与到租赁行业中的企业会增多，租赁房源量、租赁土地的供给将增强，以满足不断增长的租赁需求；另一方面，政府会进一步强化对租赁行业的重视度，不断会给予财政、税收等层面的支持，同时强化对长租公寓的资金监管，并提升对各地租金变动的监管力度。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)
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