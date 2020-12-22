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奥克斯郑坚江：实现从“价格战”向“价值战”转型

2020年12月22日18:21  来源：人民网-财经频道
 

人民网宁波12月22日电（记者毕磊 实习生熊隽晗）12月21日，“创新助推制造业高质量发展”论坛在浙江宁波奥克斯国际工业园创研中心举行。奥克斯集团董事长郑坚江在致辞中表示，企业家的责任就是用更少的资源，创造更多财富，为消费者、客户、上下游供应链、合作伙伴等创造更大的价值。

郑坚江提出，要用最高的质量做好产品，用最低的成本提高竞争力，用最快的反应速度应对变化，只有这样才能在激烈的竞争中持续领先。因此，从战略机制到团队，从产品服务到管理，奥克斯在全价值链上不断学习创新，不断快速发展。

在活动现场，郑坚江分享了奥克斯在改革创新中的具体经验：

在战略上，奥克斯让管理流程化、IT化、数字化。并用创新机制、股权激励、合伙人制，让更多员工共享企业发展的成果。

在技术创新方面，奥克斯3年研发投入超30亿，在低电压、异音、恶况、舒适性、高落差等技术领域持续创新突破，从而研发出全球首创的拥有1300项专利的机芯可拆水洗空调，并向消费者承诺“一级能效产品使用60天无理由退货”。

在管理上，奥克斯也不断探索，近年来信息化投入近20亿，上线145个IT系统，通过系统互联，实现了“黑灯工厂”和智能排产。

在销售模式方面，奥克斯在电商基础上，线上线下双轮驱动，首创线下“直卖模式”，将层层中间商剥离，让消费者享受优质优价。

数据显示，奥克斯集团目前拥有员工3万余名，在全球拥有10大制造基地、5大研发中心，2019年实现营收735亿。

郑坚江表示，奥克斯已从最初的价格战成功实现了向价值战的转型。在宁波发展先进制造业的好氛围下，奥克斯有信心也有能力继续为中国家电事业发展添砖加瓦，为制造业的高质量发展贡献力量。

(责编：夏晓伦、刘阳)
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