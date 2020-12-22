中国水环境集团下沉式再生水系统技术入选绿色技术推广目录

2020年12月21日，国家发改委、科技部、工信部、自然资源部联合发布《绿色技术推广目录》，中国水环境集团“生态型下沉式再生水厂集约构建与资源化利用”技术入选。

根据今年6月发布的评选原则，此次入选绿色技术目录的技术要满足：技术水平国内领先，能够反映绿色技术最新进展；技术成熟可靠，知识产权明晰，有成功实施案例，可在有关行业或领域广泛推广；技术推广价值高，经济适用，推广潜力大，可有力促进经济社会可持续发展。（实习生黄多）

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