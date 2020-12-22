中国水环境集团下沉式再生水系统技术入选绿色技术推广目录

2020年12月21日，国家发改委、科技部、工信部、自然资源部联合发布《绿色技术推广目录》，中国水环境集团“生态型下沉式再生水厂集约构建与资源化利用”技术入选。
根据今年6月发布的评选原则，此次入选绿色技术目录的技术要满足：技术水平国内领先，能够反映绿色技术最新进展；技术成熟可靠，知识产权明晰，有成功实施案例，可在有关行业或领域广泛推广；技术推广价值高，经济适用，推广潜力大，可有力促进经济社会可持续发展。（实习生黄多）
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】