广西着力推进“民企入桂”

本报南宁12月22日电 （记者庞革平、祝佳祺）由全国工商联与广西壮族自治区政府共同举办的全国知名民营企业助推“建设壮美广西 共圆复兴梦想”大会21日在南宁召开。

今年“民企入桂”行动开展以来，截至12月15日，广西已签订招商合同项目总投资10118亿元，已开工573个，总投资100亿元以上的项目17个。在大会当天举行的2020年“民企入桂”成果发布暨签约仪式、开工仪式上，共签订投资合作项目60个，总投资2083亿元；集中开工项目28个，总投资2139亿元。

此次大会以线上线下结合的方式举行。大会期间，还举行了广西高质量工业暨数字经济等专题推介活动。

《 人民日报 》（ 2020年12月23日 02 版）

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