广西着力推进“民企入桂”

本报南宁12月22日电 （记者庞革平、祝佳祺）由全国工商联与广西壮族自治区政府共同举办的全国知名民营企业助推“建设壮美广西 共圆复兴梦想”大会21日在南宁召开。
今年“民企入桂”行动开展以来，截至12月15日，广西已签订招商合同项目总投资10118亿元，已开工573个，总投资100亿元以上的项目17个。在大会当天举行的2020年“民企入桂”成果发布暨签约仪式、开工仪式上，共签订投资合作项目60个，总投资2083亿元；集中开工项目28个，总投资2139亿元。
此次大会以线上线下结合的方式举行。大会期间，还举行了广西高质量工业暨数字经济等专题推介活动。
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】