高水平对外开放，中国说到做到！

上图：11月26日9时，载有82个标箱出口货物的X8020/19次列车从浙江省金华市鸣笛启程，驶向法国杜尔日。

章勇涛摄（人民视觉）

下图：深圳、珠海、汕头、厦门、海南5个经济特区宛如镶嵌在祖国东南门户的5颗明珠。图为货轮在厦门东渡港区装卸集装箱。

新华社记者 宋为伟摄

位于上海自贸试验区临港新片区内的特斯拉上海超级工厂。

新华社记者 丁 汀摄

12月19日，2020年中国（海南）国际热带农产品冬季交易会现场人头攒动。

王程龙摄（人民视觉）

第三届中国国际进口博览会现场。

新华社记者 赵丁喆摄

岁末年终，北半球进入冬季，中国海南却仍是一番火热景象。

12月18日至22日，中国（海南）国际热带农产品冬季交易会，在海南国际会展中心举行，近30个国家和地区超100家企业报名参展，活动丰富多彩，展位供不应求。

这是海南开放发展的生动一瞥。推进更高水平对外开放，中国向来行胜于言，出实招、求实效，一诺千金、说到做到。今年以来，《外商投资法》落地实施，《海南自由贸易港建设总体方案》正式出炉，外商投资准入负面清单继续“瘦身”，金融市场准入稳步推动、深圳和浦东的改革开放举措进一步强化、服务贸易创新发展试点更加深化……中国在修炼“内功”的同时，迈出坚定开放步伐，成为国际自由贸易最有力的维护者之一。

以更大魄力在更高起点上推进改革开放，回首中国2020年的开放故事，让我们从一张地图、一句承诺、一份文件讲起。

一张地图与开放格局

300亿元！在中国最南端省份，好消息传来。

最新数据显示，今年1月1日至12月14日，海南四家离岛免税店总销售金额超过300亿元。海外免税业务叫苦不迭时，国内免税店却一枝独秀。尤其是7月1日海南离岛免税新政实施以来，一批国际知名品牌进驻海南离岛免税店，日均销售额超1.2亿元，同比增长超过2倍。

进口商品销售火爆，反映了国际国内两个市场、两种资源的联动，也是海南全面深化改革和试验最高水平开放结出的硕果。

在海南建设中国特色自由贸易港，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的改革开放重大举措。今年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》公布，中国特色自由贸易港建设迈出关键一步。

6月1日以来，海南自贸港一批最关键、最核心政策逐项落地见效，11个重点园区加快发展，自贸港法治建设稳步推进，重大风险有效防范化解。上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华认为，海南多项数据释放了两重信号，一是海南扩大开放为市场主体扩大了投资空间，增加了投资机会；二是自贸港建设带动了海南营商环境的优化，增加了市场主体的投资信心。海南自贸港建设，对中国推动形成“双循环”新发展格局和制度型开放，具有积极意义。

往北看，同样是经济特区，今年，深圳迎来经济特区建立40周年纪念日。激荡40年，弹指一挥间，深圳从边陲小镇到国际化大都市，从杀出血路到走出坦途。坚持全方位对外开放，不断提高“引进来”的吸引力和“走出去”的竞争力——这是经济特区40年改革开放、创新发展积累的十条宝贵经验之一。面向未来，深圳更要锐意开拓全面扩大开放。人民日报发表祝贺深圳等经济特区建立40周年的社论题目便是《树立新时代改革开放新标杆》。

“当前，世界经济面临诸多复杂挑战，我们决不能被逆风和回头浪所阻，要站在历史正确的一边，坚定不移全面扩大开放，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。”10月14日，在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上，习近平总书记这样说。

约1个月后，11月12日，浦东开发开放30周年庆祝大会隆重举行。30年前，开发开放上海浦东，掀开了中国改革开放向纵深推进的崭新篇章。30年后，浦东新区被赋予改革开放新的重大任务——打造社会主义现代化建设引领区。

站在上海看全国，一方面，以上海浦东开发开放为龙头，长江沿岸城市进一步开放。长江经济带加强全方位对外开放，深度融入“一带一路”建设；另一方面，上海自贸区作为中国第一个自贸区，其率先构建与国际通行规则接轨的制度体系和创新成果，已复制推广到全国更多地方。

今年9月21日，中国新设北京、湖南、安徽3个自贸区。至此，自贸试验区作为中国改革开放的试验田，数量已经达到21个。从北到南，从沿海到内陆，从一枝独秀到百花齐放，21个自贸试验区组成中国对外开放的新“雁阵”。

俯瞰中国版图，一个个节点城市标注了中国开放新高度。放眼世界地图，中国的开放足迹更是与世界紧密相连。

今年11月，15国领导人共同见证了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的签署，全球规模最大的自由贸易协定正式达成。这是包括中国在内的地区国家，以实际行动维护多边贸易体制、建设开放型世界经济的重要一步。

继正式签署RCEP后，中国还将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTTP）。这一庄严表态，展现了中国扩大开放的诚意、捍卫多边主义的决心。

地图的比例尺逐渐缩小，中国的开放格局逐渐清晰。可以说，中国的对外开放不仅一以贯之，更是全方位、全领域，正加快形成全面开放新格局。

一句承诺与开放决心

“今年以来，面对世界经济不稳定性不确定性明显增强，单边主义、保护主义蔓延，中国对外开放非但没有止步，而且推出了一系列扩大开放的政策措施……”

“中国始终支持多边主义、践行多边主义，以开放、合作、共赢精神同世界各国共谋发展。”

“下一步，中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，将更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量。”……

百年未有之大变局叠加新冠肺炎疫情全球大流行的背景下，选择“松手”还是“拉手”？今年以来，习近平总书记在许多不同场合强调中国积极构建新发展格局，坚持对外开放，同世界各国实现互利共赢。

疫情冲击下，国际贸易投资大幅萎缩，产业链、供应链循环受阻，作为世界第二大经济体的中国以更加开放的姿态，为全球经济复苏创造机遇，也为自身发展谋求先机。对于开放，中国言出必行、积极落实。

9月，全球疫情形势依然严峻，世界经济充满不确定性，中国率先控制住疫情，北京迎来盛会——2020年中国国际服务贸易交易会。这是新冠肺炎疫情发生以来，中国举办的首场线上线下相结合的重大国际经贸活动，共有来自148个国家和地区的1.8万家企业和机构、10万人注册参展参会。

“建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度”“继续放宽服务业市场准入”“主动扩大优质服务进口”“加大知识产权保护”“支持组建全球服务贸易联盟”“将支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区”……习近平总书记提出深化服务业开放合作的新举措新主张，赋予中国对外开放新内涵，也为全球共同发展注入新动力。

施耐德电气高级副总裁庞邢健表示：“本届服贸会给世界经济带来难得的发展动力、信心和希望。中国举办服贸会，以开放促发展、以合作促共赢，将进一步助力中国服务贸易发展，各国企业也将从中受益。”

11月，第三届进博会在上海如期举行。“尽管受到疫情影响，今年中国扩大开放的步伐仍在加快。我在第二届中国国际进口博览会上宣布的扩大对外开放系列举措已经全面落实。”第三届进博会开幕式上，习近平总书记的主旨演讲铿锵有力。

在象征着幸运的“四叶草”造型的展馆里，展品变商品，展商变投资商，展览面积比上届扩大近3万平方米。“眼下全球许多机遇之门已关上，但进博会这扇‘窗’还开着。”参加第三届进博会的意大利珠宝商马可·鲁索如此感慨。

通过一系列开放平台，中国以实际行动继续支持各国企业拓展中国商机。海关总署公布：今年前11个月，中国外贸进出口总值29.04万亿元，中国对东盟、欧盟、美国、日本、韩国进出口均有增长。

面对新冠肺炎疫情冲击，共建“一带一路”合作也呈现十足韧性。前11个月，中国对主要贸易伙伴和“一带一路”沿线国家进出口均保持增长，国际市场布局继续优化。截至11月17日，中国已与138个国家、31个国际组织签署201份共建“一带一路”合作文件，共同开展超过2000个合作项目。

一条条向上增长的曲线说明，中国持续不断扩大对外开放，维护拓展经贸合作朋友圈，深化多双边和区域合作成果丰硕。中国既是“世界工厂”，也是“世界市场”。

“中国将是2020年唯一实现经济正增长的世界主要经济体”——经济合作与发展组织12月1日在其最新世界经济展望报告中作出判断。此前，世界银行、国际货币基金组织、联合国贸发会议等国际机构纷纷为中国发展投下“信任票”。

当前，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期，单边主义、保护主义、霸权主义对世界和平与发展构成威胁。在这样的国际背景下，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”这句庄严承诺格外突出、振聋发聩。

一份文件与开放远景

对于中国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，各方关切：这是否是中国迫于外部形势的无奈之举、被动之举？是否意味着中国扩大开放政策将发生改变？

“以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。从长远看，经济全球化仍是历史潮流，各国分工合作、互利共赢是长期趋势。我们要站在历史正确的一边，坚持深化改革、扩大开放，加强科技领域开放合作，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。”今年7月，习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话表明，中国构建新发展格局离不开更高水平开放。

10月26日至29日，党的十九届五中全会擘画了中国未来5年和15年的发展蓝图。在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》这份重要文件中，“开放”一词被提及的频率之高达23次。

实行高水平对外开放，开拓合作共赢新局面。坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，依托我国大市场优势，促进国际合作，实现互利共赢。要建设更高水平开放型经济新体制，全面提高对外开放水平，推动贸易和投资自由化便利化，推进贸易创新发展，推动共建“一带一路”高质量发展，积极参与全球经济治理体系改革……细读这份文件，中国的开放远景清晰可见。

12月16日至18日在北京举行的中央经济工作会议认为，2020年，中国改革开放实现重要突破。2021年是中国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，要扩大高水平对外开放。明年要抓好的重点任务就包括：全面推进改革开放。构建新发展格局，必须构建高水平社会主义市场经济体制，实行高水平对外开放，推动改革和开放相互促进。

高水平对外开放，国家有方略，人民有感受。

这一年，购买外国品牌和商品更方便了。

与许多人一样，北京的刘先生今年“喜提”国产特斯拉新能源车，价格不到30万元。“当年开工、当年竣工、当年投产”的“特斯拉速度”至今仍是上海营商环境的金字招牌。今年，浦东又创造了新的“山姆速度”，落户外高桥保税区的山姆中国会员旗舰店，从签约到开工仅用了76天。

2020年1月1日起，中国再次下调部分商品进口关税，对包括日用消费品、重要药品、先进技术设备等850余项进口商品开始实施低于最惠国税率的进口暂定税率，惠及多个国计民生领域。

这一年，外商投资中国更有热情了。

2020年第一天，外商投资法及其实施条例正式施行，全面确立了对外资的准入前国民待遇加负面清单管理制度，为推进更高水平对外开放提供法治保障。2020年版的外商投资准入负面清单进一步缩减至33条，相较于2017年版的95条下降了65%。12月19日，《外商投资安全审查办法》发布，更加完善了中国外商投资安全审查的制度。世界银行发布的《全球营商环境报告2020》显示，中国营商环境在全球190个经济体中排名第31位，较前一年第46位大幅提升。

近日，在海南自由贸易港第四批重点项目集中签约活动上，通用电气中国总裁兼首席执行官向伟明坦言：“目前，中国正积极推动贸易全球化，海南省稳步推进各项对内对外开放政策，在此背景下，通用电气十分荣幸能以双方达成的战略合作框架为基础，把握中国持续对外开放所带来的机遇。”

国际货币基金组织亚太部助理主任、中国事务主管黑尔格·贝格尔表示，尽管面临疫情冲击，中国政府仍采取一系列举措推动经济改革和扩大开放，包括进一步开放金融部门、完善资本市场发展、推进户籍制度改革、加强知识产权保护等，相关措施有利于提升中国经济韧性和生产率。

意大利“蚂蚁”新闻网也发表评论称，中国发展以长期目标为导向，政策的连续性和确定性为投资者带来信心。相信中国“十四五”时期经济社会将继续向前稳步发展，“中国构建新发展格局，有利于外企抓住源源不断的发展机遇。”

正如乌拉圭驻华大使卢格里斯所说：“开放的中国为世界发展带来更多机遇。”展望未来，以更大的开放拥抱发展机遇，以更好的合作谋求互利共赢，这是中国的承诺，更是中国的行动。

制图：潘旭涛

(责编：胡永秋、岳弘彬)