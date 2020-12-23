服务业实现快速发展（“十三五”，我们这样走过）

快递业务的总量和增速连续5年居世界第一，电子商务和移动支付交易额居世界第一……“十三五”以来，我国服务业规模日益壮大，质量效益大幅提升，新业态新模式快速涌现。

习近平总书记强调：“近年来，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，带动了数字技术强势崛起，促进了产业深度融合，引领了服务经济蓬勃发展。”“放眼未来，服务业开放合作正日益成为推动发展的重要力量。”“十三五”以来，我国推出了一系列改革举措，培育和促进服务业发展壮大，建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，继续放宽服务业市场准入，服务业实现快速发展。

——分量更重，服务业占比进一步提高。

如今，很多人的一天是这样度过的：清晨，一键下单早餐外卖，出门扫码骑车便捷出行；中午，在电商平台上购置生活所需；晚上，或上一次“云课堂”，或来一场“云健身”……互联网、云计算、大数据等现代信息技术与服务业加速融合，正改变着人们的日常生活。

“十三五”以来，我国服务业比重进一步提高，生产性服务业加速迈向专业化，生活性服务业不断向高品质延伸，优质高效的服务业助推产业改造升级，提升百姓生活品质。2019年，我国服务业增加值占国内生产总值比重达53.9%，比2015年提高3.4个百分点，成为推动经济增长的主动力。

线上旅游、远程办公、电商购物、上门家政……从线上到线下，从生产领域到日常消费，服务业新动能不断孕育，活力和实力不断增强，以“互联网+”为标志的新兴服务业高速成长。“十三五”以来，软件信息服务消费快速增长，在工业研发设计、生产流程、企业管理等关键环节的应用不断深化。

——质量更优，服务业优质高效发展。

前不久，浙江大胜达包装股份有限公司通过优化产品设计，将一款快递箱的整体节材率提升了20%，成功进入顺丰集团供应链。“在全新的产品设计与管理平台上，客户可以全程参与设计，不仅缩短了研发周期，也能大幅提高客户满意度。”公司相关负责人说。

工业设计和创意、信息技术咨询、现代流通……作为现代服务业的重要组成部分，生产性服务业呈现出茁壮成长的态势，持续推动产业结构优化升级。数据显示，今年上半年，我国新兴数字化服务和研发、维修等生产性服务业快速增长，企业承接服务外包合同额6795.3亿元，执行额4501.3亿元，同比分别增长5.9%和10.9%。

生产性服务业提质升级的同时，生活性服务业也在迈向高品质、多样化。“带老人孩子一起出游，安全是很重要的因素。一家人组成‘私家团’，舒适又放心！”前不久，上海市杨浦区某高校教师陈东利用休假时间，带父母和孩子到海南三亚游玩，选择了在线旅游平台的“私家团”产品。一家6口单独组团、自主选择酒店和景点、享受定制导游服务……整个行程下来，出行体验很不错。

近年来，随着供给侧结构性改革深入推进，生活性服务业品质不断提升，更好地满足了人们不断升级的消费需求。“十三五”以来，旅游、文化、体育、健康、养老服务业稳定健康发展。经核算，2018年全国文化及相关产业、旅游及相关产业增加值占国内生产总值的比重分别为4.48%和4.51%，比2017年分别提高0.22和0.05个百分点。

——力度更大，服务业开放的大门越开越大。

不久前，国务院批复《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》，从深化科技服务领域改革、推进数字经济和数字贸易发展、加强金融服务领域改革创新等多角度提出了开放创新举措。作为全国唯一的服务业扩大开放综合试点城市，北京开启新一轮服务业扩大开放综合试点。

“近年来中国出台了一系列金融业对外开放新措施，中外金融机构在合作中学习借鉴，互利共赢。”东亚银行（中国）有限公司执行董事兼行长何舜华认为，随着中国金融服务业不断扩大开放，外资金融机构与中国企业建立了越来越密切的联系，在帮助中国企业开拓海外市场的同时，自身也实现了快速发展。今后，随着中国金融市场体系日益丰富完善，人民币资产“磁力”增强，外资金融机构一定能在中国市场实现更好发展。

过去两年，我国宣布了众多金融业开放措施，以金融业为代表的服务业开放成为我国全面扩大对外开放的“重头戏”。“十三五”以来，我国服务业对外开放新举措密集出台，服务业开放步履铿锵。统计显示，今年前10月，服务业实际使用外资6257.9亿元，同比增长16.2%。

“十三五”以来，我国不仅扩大服务业对外开放领域，也面向社会资本扩大市场准入，积极鼓励、支持和引导民营企业、民间资本扩大投资，开展服务业扩大开放综合试点。

《 人民日报 》（ 2020年12月23日 01 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)