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以高质量发展为“十四五”开好局

——论学习贯彻中央经济工作会议精神

本报评论员

2020年12月23日07:42  来源：人民网－人民日报
 

　　明年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，做好经济工作意义重大。中央经济工作会议科学把握发展大势，深入分析当前经济形势，着眼确保“十四五”开好局，明确提出了明年经济工作的总体要求和政策取向，为做好明年经济工作指明了前进方向、提供了重要遵循。

　　“十四五”我国将进入新发展阶段，是实现新的更大发展的关键时期。新发展阶段就是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的阶段，这在我国发展进程中具有里程碑意义。必须深刻认识到，当今世界正经历百年未有之大变局，我国发展的内部条件和外部环境正在发生深刻复杂变化，既带来一系列新机遇，也带来一系列新挑战。只有统筹两个大局，强化机遇意识、风险意识，准确识变、科学应变、主动求变，科学部署、精准施策，才能牢牢把握经济工作主动权，为“十四五”开好局。

　　党的十九届五中全会提出，“十四五”经济社会发展要以推动高质量发展为主题，这是根据我国发展阶段、发展环境、发展条件变化作出的科学判断。这次中央经济工作会议明确提出，要用好宝贵时间窗口，集中精力推进改革创新，以高质量发展为“十四五”开好局。做好明年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，扩大高水平对外开放，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。各地区各部门要勇于开顶风船，善于化危为机，抓住机遇、应对挑战，真抓实干、埋头苦干，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

　　以高质量发展为“十四五”开好局，要求我们准确把握明年经济工作的政策取向。正如中央经济工作会议指出的，明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效。积极的财政政策要提质增效、更可持续，保持适度支出强度，增强国家重大战略任务财力保障，在促进科技创新、加快经济结构调整、调节收入分配上主动作为，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，党政机关要坚持过紧日子。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定，处理好恢复经济和防范风险关系，多渠道补充银行资本金，完善债券市场法制，加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持，深化利率汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。我们要合理把握宏观调控节奏和力度，科学精准实施宏观政策，努力实现最优政策组合和最大整体效果，为推动高质量发展提供强大动力。

　　“十三五”收官在即，“十四五”大幕将启。在新时代的伟大征程上，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，齐心协力，开拓进取，以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，推动我国经济劈波斩浪、行稳致远，奋力夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月23日 01 版）
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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