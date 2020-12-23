打通银发经济“堵点”(市场漫步)

让老年人跟上数字化发展步伐，我们就能不断扩大老年消费市场，更好推动银发经济发展

近日，国务院办公厅印发通知，要求切实解决老年人运用智能技术的困难，从居家服务、日常出行、就医、消费等多个方面，推动各方关注和改善老年人智能化服务。这不仅能够让老年人更好分享信息化发展成果，也能为银发经济发展打通“堵点”、创造有利条件。

银发经济又叫老年经济，主要是指与老年人群相关的经济活动，包括日常消费、家政服务、健康服务、旅游娱乐、教育服务等。国家统计局统计显示，截至去年底，我国60周岁及以上人口为2.54亿人。这些年，随着生活水平的提高和消费观念的转变，许多老年人的消费需求已经发生了显著改变，普遍呈现品质化、多元化、个性化、便利化等趋势，逐渐从生存型消费走向享受型消费，银发经济发展前景广阔。

与此同时，互联网、大数据、人工智能等信息技术广泛运用，智能化服务深刻地改变着我们的工作生活。但在许多人乐享便捷网络的同时，部分老年人却由于无法熟练操作智能手机而在日常生活中遭遇种种不便，这不仅影响了老年人的正常生活，也制约着银发经济的发展步伐。

互联网意味着平等、分享和效率，智能化服务原本是要让科技服务更多人群，提升人们的生活体验。然而，在一些人看来，互联网的目标客户就是年轻一代，所以在产品和服务的设计上，往往更多考虑年轻人的特点，忽视了老年人的诉求。

这样的局面正在改变。时下，一些金融机构在老年客户较多的网点增加人手，做好传统服务；一些社区专门为老年人开设智能技术辅导培训班；一些交通枢纽为老年人开通专门通道……不少行业和机构正在为老年人提供更加个性化的服务。

让老年人更好融入数字生活，共享数字经济成果，是全社会的共同责任，需要各方协同合作。政府相关部门一方面要鼓励市场主体提供多样化的服务，不要让相关服务过度承载在智能手机上，另一方面也要倡导形成“帮助老年人适应智能生活”的氛围，善用经济手段，对那些在服务老年客户方面有创新、有担当的企业给予适当的支持。企业要提高对老年群体的关注度，从老年用户需求出发，简化操作程序、注重信息安全。社区和家庭也要关注老年群体，帮助他们尽快适应数字生活。

随着我国步入老龄化社会，老年人消费需求不断增长。让老年人跟上数字化发展步伐，我们就能不断扩大老年消费市场，更好推动银发经济发展，让老年人更好乐享数字生活。

《 人民日报 》（ 2020年12月23日 19 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)