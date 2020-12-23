坚持扩大内需战略基点（望海楼）

中央经济工作会议要求，扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节。明年深化改革增强发展内生动力的重点任务之一就是坚持扩大内需这个战略基点。促进形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑，必须在合理引导消费、储蓄、投资等方面进行有效制度安排。

扩大内需的目的和落脚点在于更好地满足人民日益增长的美好生活需要。中国中等收入群体已超过4亿人，中等收入群体家庭已达1.4亿，位居世界第一。随着中等收入群体进一步壮大，消费增长和消费升级动力将更为强劲。中国还有一定比例低收入人口，未来推进高质量发展将大大改善他们的收入水平，其基本需求和潜在需求将得到更加充分的释放。新型城镇化进程加快，农民工及其家属市民化所带来的消费空间和消费能力提升也将远超预期。为此，要以改善民生为导向扩大消费和有效投资，提高投资精准度和有效性，完善激励社会资本参与机制，更好地支撑城乡居民消费能力提升，稳定消费预期。

充分挖掘国内市场潜力，扩大内需规模与提升品质并重。从实际消费水平来看，中国社会消费品零售总额已突破40万亿元，即将超过美国成为全球最大的消费品零售市场。但是，中国发展享受型消费支出占比仍低于发达国家，尤其是服务消费水平未来还有很大拓展空间。从消费支出规模来看，国内区域之间、城乡之间存在一定差距，区域协调发展和新型城镇化蕴藏的巨大市场潜力需要进一步释放。从消费环境看，随着本土品牌的知名度和美誉度不断提升，以及消费相关市场基础设施升级和竞争秩序的进一步改善，尤其是后疫情时代新型消费加速兴起，海外消费回流的潜力也很大。

通过深化改革建立扩大内需的长效保障机制。要促进就业和完善社会保障体制，实现更加充分和更高质量就业，合理增加公共消费，提高教育、医疗、养老、育幼等公共服务支出效率，缓解群众对于公共产品和公共服务需求迅速上升与供给不足的矛盾，减轻居民家庭消费的后顾之忧，显著提高城乡居民消费意愿。要继续改革和完善收入分配制度，提高与人直接有关的“两个比重”，即居民部门可支配收入在国民收入分配中的份额和劳动者报酬在国民收入初次分配中的比重，优化收入分配结构，扩大中等收入人群，扎实推进共同富裕。要积极稳妥推进以人为核心的新型城镇化，加快农业转移人口市民化，提高市民化质量，加速消费潜力释放，增强内需动能。有序取消一些行政性限制消费购买的规定，充分挖掘县乡消费潜力。要继续放宽市场准入，提供需求结构升级所需的特别是与扩大服务消费相关的制度供给，推动教育、医疗、养老领域改革，提供满足多层次多元化需求的制度保障。要创新和完善国内统一大市场，坚决反垄断与反不正当竞争行为，建立健全良好的市场竞争秩序和市场监管体制，显著提升国内市场监管能力和水平。

（作者为中国宏观经济研究院市场与价格研究所所长、研究员）

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