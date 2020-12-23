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资本市场明年怎么管？建制度、不干预、零容忍

董亮 马换换

2020年12月23日07:57  来源：北京商报
 

　　北京商报讯（记者 董亮 马换换）12月22日晚间，证监会官网发布了《证监会党委传达学习贯彻中央经济工作会议精神》一文，当日证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会和党委（扩大）会，深入贯彻中央经济工作会议精神。会议指出，明年是“十四五”开局之年，做好明年资本市场工作十分重要，要重点抓好六方面的工作，其中包括积极发挥资本市场枢纽功能，科学合理保持IPO、再融资常态化。

　　会议指出，要坚持“建制度、不干预、零容忍”的政策方针，加强资本市场基础制度建设，稳步提高直接融资比重，着力增强资本市场枢纽功能，为推动经济高质量发展积极贡献力量。并且会议强调，要重点抓好六方面的工作。

　　首先要着力完善资本市场支持科技创新的体制机制。积极发挥科创板、创业板、新三板支持创新的功能作用，更好地促进科技、资本和产业高水平循环。优化再融资、并购重组等政策，完善股权激励和员工持股等制度，支持优质领军上市公司更好地发挥引领作用，带动中小企业创新活动。完善私募股权基金“募投管退”机制，鼓励投早、投小、投科技。

　　其次，积极发挥资本市场枢纽功能，促进畅通货币政策、资本市场和实体经济的传导机制。完善多层次资本市场体系，加强各层次股权市场之间的有机联系，促进改善融资结构。科学合理保持IPO、再融资常态化。稳定交易所债券市场，夯实信用基础。

　　经Wind统计，2020年1月1日-12月22日，A股市场纳新376股，其中科创板、创业板分别新增137股、101股。另外，据德勤发布的报告显示，预计2021年A股将有410-500只新股发行融资额约达5200亿-6400亿元。高禾投资管理合伙人刘盛宇在接受北京商报记者采访时表示，注册制下，新股发行速度已经明显加快，新股已经不再具备稀缺性，伴随着资本市场全面注册制的推进，IPO发行节奏将保持常态化。

　　另外，还要着力加强资本市场投资端建设，增强财富管理功能，促进居民储蓄向投资转化，助力扩大内需。推动加强多层次、多支柱养老保险体系与资本市场的衔接，继续大力发展权益类公募基金，推动健全各类专业机构投资者长周期考核机制。进一步加强投资者保护，增强投资者信心。

　　深化资本市场改革开放，持续加强基础制度建设也是此次会议提到的重点工作之一。证监会表示，在注册制改革、健全退市机制、提高上市公司质量、完善证券执法体制机制等方面，持续抓好重点改革措施和关键制度的落地实施。稳妥推进市场、行业和产品高水平双向开放。

　　实际上，自2020年以来，健全退市机制一直被放在重要位置。12月14日晚间，退市新规正式落地，其中参照科创板、创业板经验，在退市程序上取消暂停上市、恢复上市环节，在财务类退市标准上新增组合财务退市指标。除此之外，此次退市新规也有多项要点让投资者眼前一亮，诸如放开退市整理股票首日涨跌幅限制、退市整理期缩短至15个交易日、年报不保真或被退市等。

　　牛牛金融研究总监刘迪寰在接受北京商报记者采访时表示，伴随着退市新规的落地，A股畅通“出口关”的效率将会大大提升。Wind数据统计显示，年内已有20股被清出A股市场，其中*ST刚泰、*ST金钰也已触发了破面退市，目前正在等待宣判。

　　此外，会议提到，坚持金融创新必须在审慎监管的前提下进行，防止资本无序扩张。严把IPO入口关，完善股东信息披露监管。加强监管协同和信息共享，避免监管真空。

　　最后，会议强调，统筹发展与安全，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战、持久战。进一步完善风险监测、预判和应对处置机制，切实维护股票市场、期货市场平稳运行。持续推动债券违约、私募基金等重点领域风险有序缓释，守牢不发生系统性金融风险的底线。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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