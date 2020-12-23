险资2020举牌潮：年内21次创近五年新高

在资本市场沉寂四年的险资于今年强势回归，掀起举牌潮。12月22日，北京商报记者梳理发现，年内险资举牌次数达21次，创下近五年险资举牌数新高，其中头部机构是险资调研与举牌的“主力军”，金融、地产股依旧是香饽饽；除此之外，从险资调研图谱中也不难看出，科技、消费等板块亦是险资关注重点。有业内人士表示，险资对于投资的热衷与其资金期限较长有关，而在政策支持的背景下，险资为平滑自身利润，在未来将加大对资本市场的投资。

头部机构为主力军

近日，和谐健康保险举牌万达信息成为后者第二大股东一事引起关注。而事实上，这只是年内险资“举牌热”的一个缩影。

北京商报记者统计发现，年初至今，险资举牌次数合计高达21次，创下近五年新高。2016-2019年险资举牌上市公司案例分别有11次、10次、10次和9次。

对于险资举牌频率达到近五年新高的原因，川财证券研究所所长陈雳分析称，今年以来，保险资金投资权益类幅度逐步放开，带来了一定的明显增量；同时，今年的市场总体来讲状况良好，尤其是一些值得中长期投资的上市公司，主要包括资源类、金融类和高端制造类，而这也是吸引险资的关键。

以频频举牌的“国寿系”资本为例，其最为青睐银行股，7条举牌记录中，对工商银行（H股）增持并举牌记录3条，对农业银行H股举牌1次。

对此，陈雳分析称，银行股盈利能力和确定性都比较强，能够提供稳定的预期回报，并且银行能够与自身的保险业提供协同效应，相互助益，因此银行股受到险资偏好。同时他也表示，港股频繁被举牌多与港股估值较低相关。

同时，北京商报记者发现，新能源业也颇得险资青睐，如另一在年内举牌频繁的“太保系”多次举牌赣锋锂业H股。今年2月底，太保集团及其旗下的太保产险、太保寿险、安信农险、太保安联健康“抱团”举牌赣锋锂业港股，举牌后，“太保系”共持有赣锋锂业1032.24万股，占赣锋锂业已发行H股股票的5.16％。

有业内人士指出，不同于2015年中小机构主导，此次“举牌潮”主力军为头部险企。且此轮举牌对象主要为业绩稳定、价格波动相对较弱、分红比例较高的公司，显示此轮举牌相较前些年更加理智，并非以短期持有和迅速谋利为主要目的，而是看好标的公司的长期价值投资为主。

除两上市险企“头羊”外，部分中小机构如中信保诚人寿、百年人寿及泰康系险资也加入举牌热潮的大军。陈雳指出，目前，险资举牌以金融和地产为主，其次也会偏好科技、消费和公用事业等行业。

科技、消费板块获调研青睐

个股调研图谱也体现了险资偏好。北京商报记者梳理发现，年初至今，险资调研以人身险公司为主力军，且调研个股集中于中小板。

Wind数据显示，年初至今已有132家保险公司及保险资管公司参与A股上市公司调研，调研总次数高达3959次。从调研险资种类上看，年初至今大型人身险公司为调研主力，进行调研的132家保险机构中，人身险机构达70家。

其中，国寿养老以高达421次调研总次数与合计206次的调研个股数居于调研榜首，其关注度最高的前三只个股依次为迈瑞医疗、海康威视和德赛西威。

对于为何调研主力是人身险公司，中国人民大学财政金融学院副教授胡波认为，这主要是因为寿险资金来源期限较长，从而也需要在市场上寻找相对长期的投资机会；产险业务及资金均属短期，沉淀的长期资金规模相对比较小。

陈雳也表示，险资调研以寿险为主，是由于中国寿险公司在未来短期内盈利能力保持稳定，面临的负利差风险较低，更倾向于权益投资。

同时北京商报记者统计获悉，这132家公司调研个股总次数合计为3021次，且多数险资调研对象以中小板个股为主。以国寿养老为例，其合计调研的206只个股中，有77家来自中小板，其次是来自创业板的64家。

陈雳认为，个股调研集中于中小板，由于今年疫情的影响，中小板相较于大块头蓝筹股弹性更大，推动了险资对中小板的调研。

而从调研中险资青睐的领域来看，年内险资关注热点集中于科技、消费、医药生物等板块。Wind数据显示，险资调研关注度“三甲”为迈瑞医疗、海康威视、德赛西威，参与调研的保险公司及保险资管公司数目依次为70家、67家和41家，分属医疗保健设备、电子设备和仪器、机动车零配件与设备三个行业。

而在参与调研保险机构数目30-40的“第二梯队”中，属于电气、电子部件设备等行业的汇川技术、利亚德、宏发股份、歌尔股份，属于饮食、服装这类消费领域的洽洽食品、周大生、珠江啤酒，以及博雅生物、新产业这类发力医药生物科技的个股，显露出2020险资偏好科技板块和消费板块的“食谱”。

“我国的经济增长逐渐转向创新科技消费升级驱动，在双循环格局下，促消费扩大内需是大趋势，并且随着明年疫情因素的逐步消退，国内消费潜力将对内需形成进一步支撑。”陈雳表示，险资的个股调研还可以多关注公用事业和制造业板块等。

看重标的长期价值

业内人士指出，年内险资的积极入市，与政策的支持有着密不可分的关系。

政策方面，7月15日，国务院常务会议提出取消保险资金开展财务性股权投资行业限制的明确要求；7月17日，银保监会优化保险资金权益类投资比例监管，支持投资能力强的保险机构增加权益投资。同样在7月，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，提出引导保险资金对集成电路产业和软件产业开展股权投资。

11月，银保监会发布《关于保险资金财务性股权投资有关事项的通知》，允许保险机构自主选择投资行业范围，通过“负面清单+正面引导”机制，进一步规范保险资金股权投资。

中国保险资产管理业协会副秘书长陈国力便指出：“一系列政策表明，国家对于保险资金承接服务国家创新战略、提升服务实体经济能力提出新要求，鼓励保险资金以股权投资的方式深度参与经济发展转型和产业创新升级。”

对于未来险资的发展趋势，陈雳认为，未来险资举牌、调研会更看重标的的长期价值，不是一般地追求价差收益，险资出于平滑自身利润的目的，会继续加大对一级市场的投资，金融股和地产股仍旧是险资关注的重点。

另外，中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云也于近日建议，在风险可控的前提下，未来，险资应适当提升权益类资产的配置比例，应在保持总体规模稳定的基础上，抓住A股市场波动向上的结构性机会进行配置，高度关注高分红股票的长期投资价值，继续挖掘市值大、业绩优、高净资产收益率（ROE）、低估值的蓝筹股的投资机会。

而在不久前的国务院政策例行吹风会上，对于下一步银保监会如何深化险资改革，银保监会保险资金运用监管部主任袁序成则介绍称，支持保险资金承接银行理财相关的存量资产，如政府出资的产业投资基金、二级资本债等，推动有关部门丰富债券市场中长期的投资品种，培育长期资产投资的交易市场。北京商报记者 陈婷婷 周菡怡

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)