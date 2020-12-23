两部门出手规范社区团购 平台企业不得滥用自主定价权

原标题：平台企业不得滥用自主定价权

本报讯（实习记者 鹿杨）昨天，国家市场监督管理总局联合商务部召开规范社区团购秩序行政指导会，会上提出互联网平台企业要严格遵守“九不得”，包括不得滥用自主定价权、不得利用技术手段损害竞争秩序等九项内容。阿里、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴6家互联网平台企业参加了会议。

会议严肃指出了当前社区团购存在的低价倾销及由此引起的挤压就业等突出问题。由此，会议提出互联网平台企业要严格规范社区团购经营行为，严格遵守九个不得：

不得通过低价倾销、价格串通、哄抬价格、价格欺诈等方式滥用自主定价权；不得违法达成、实施固定价格、限制商品生产或销售数量、分割市场等任何形式的垄断协议；不得实施没有正当理由的掠夺性定价、拒绝交易、搭售等滥用市场支配地位行为；不得违法实施经营者集中，排除、限制竞争；不得实施商业混淆、虚假宣传、商业诋毁等不正当竞争行为，危害公平竞争市场环境；不得利用数据优势“杀熟”，损害消费者合法权益；不得利用技术手段损害竞争秩序，妨碍其他市场主体正常经营；不得非法收集、使用消费者个人信息，给消费者带来安全隐患；不得销售假冒伪劣商品，危害安全放心的消费环境。

社区团购并非新鲜事物，在2018年前后短暂“火”过一阵。但由于订单密度不够高，平台接连出现倒闭潮。疫情以来，不少用户开始接受预售制的社区团购，这让互联网巨头重新看到了机会，纷纷加速布局，烧钱补贴也随之而来。在武汉、长沙、莆田等众多二三线城市，社区团购的接受度更高，只需要几毛钱甚至几分钱，就能从小区“团长”那里买到一瓶可口可乐、6两新疆库尔勒香梨、3两金针菇……高额补贴的背后，确实有不少实体小商家遭受客源流失、经营困难的冲击。

12月9日，南京市市场监督管理局在全国率先发布《电商“菜品社区团购”合规经营告知书》，要求菜品社区团购的“团长”（负责人），视情应办理相应的市场主体登记，平台经营者不得以低于成本的价格实施低价倾销，排挤竞争对手独占市场，扰乱正常经营秩序。在该局同日召开的电商“菜品社区团购”合规经营座谈会上，阿里巴巴、美团、滴滴、苏宁等电商社区团购相关负责人在告知书上签字，承诺诚信依法经营，开展有序良性竞争，营造良好的市场秩序。

这次“九不得”新规的出台，对整个社区团购行业避免恶性竞争具有积极意义。会议要求各地市场监管部门积极回应社会关切，研判掌握社区团购市场动态，针对低价倾销、不正当竞争等问题，加大执法办案力度，依法维护社区团购市场秩序。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)