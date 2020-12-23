五大因素影响2021年美国经济修复

新冠肺炎疫情终结了美国历史上持续时间最长的经济扩张周期，美国实际国内生产总值（GDP）在第二季度创纪录萎缩31.4%。第三季度美国经济随重启大幅反弹，但新一轮疫情又导致经济增长大幅放慢。

经济学家们认为，第二波疫情持续蔓延仍然是美国经济面临的最大下行风险，近期疫苗方面的进展令经济学家们对美国经济增长前景更趋乐观。

美国权威机构全国商业经济协会近期发布的调查显示，73%的经济学家预计美国经济将于2021年下半年恢复到疫情前水平，18%的经济学家预计美国经济全面复苏要等到2022年上半年。而在两个月前，仅有38%的经济学家认为美国经济将在2022年前实现全面复苏。

但美联储主席鲍威尔警告，未来几个月美国疫情和经济形势仍相当严峻，亟须为民众和企业提供额外财政支持渡过这段困难时期。他预计到2021年第二季度末才会有相当数量的美国民众接种疫苗，随后多数消费者才会放心外出参加各种经济活动，美国经济要到下半年才会实现强劲增长。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇也预计，到2021年下半年甚至更晚，美国民众生活才有望重回正轨。

综合来看，经济学家们认为支撑美国经济2021年持续复苏、避免双底衰退的主要因素包括：

第一，与2020年春季疫情肆虐之初相比，目前美国企业、家庭和公众已更加适应疫情对经济社会的冲击。各地针对疫情反弹均采取针对性的防控措施而非全面的封城禁令，对经济复苏的不利影响大大降低。

第二，疫苗生产、分发、接种工作取得进展有利于提升消费者信心，支持餐馆、旅游、娱乐等服务业缓慢复苏。

第三，高额居民储蓄将支持美国消费支出稳步增长。富国银行证券研究显示，许多民众将美国政府早些时候发放的现金作为储蓄，预计随着疫情好转，2021年美国储蓄率将逐步下降，支持消费支出继续增长。

第四，额外财政刺激将缓冲疫情反弹对美国经济造成的负面影响。目前美国国会民主、共和两党已就约9000亿美元的经济纾困计划和1.4万亿美元的财政预算案达成一致，将为企业、家庭、政府提供更多资金应对疫情，有助于避免美国经济再次陷入衰退。拜登政府上台后可能会推动国会出台基础设施投资等额外财政刺激方案，拜登政府可预期、稳定的贸易政策环境也有助于支持美国企业投资温和复苏。

第五，美联储将为美国经济复苏继续提供宽松货币政策支持。市场分析人士预计，由于美国通胀水平较低，2021年美联储可能会继续扩大量化宽松规模或者购买更长期限的美国国债来压低长期利率、支持经济复苏。

鉴于美国疫情形势和经济前景仍存在高度不确定性，总部位于纽约的世界大型企业研究会给出了2021年美国经济复苏的三种情景预测：

第一，基准情景。假设2020年第四季度和2021年第一季度疫情反弹导致断断续续的局部封锁措施出台，有限的财政刺激举措于2021年第一季度末或者第二季度初得到落实，疫苗于第二季度普遍投入使用。在这种情景预测下，2020年美国经济将萎缩3.6%，到2021年夏季将恢复加快增长，月度经济产出将于2021年10月回到疫情前水平，2021年全年美国经济将增长3.6%。

第二，更乐观情景。假设美国新冠确诊病例于2020年第四季度或者2021年第一季度进入平稳期、未造成新的封锁措施出台，就业市场和消费支出强劲复苏，大规模财政刺激政策于2021年第一季度得到落实，疫苗在2021年初得到普遍使用。在这种情景预测下，美国经济2020年将萎缩3.5%，2021年将大幅反弹6.1%，月度经济产出将于2021年4月恢复到疫情前水平。

第三，更悲观情景。假设2020年第四季度和2021年第一季度疫情大幅反弹导致广泛封锁措施出台、就业市场复苏恶化，美国经济再次出现萎缩，同时2021年未有额外财政刺激政策出台、也未有疫苗投入广泛使用。在这种“双底衰退”情景预测下，美国经济2020年将萎缩3.8%、2021年将微弱增长0.1%，月度经济产出要等到2022年某个时候才会恢复到疫情前水平。

美国全国商业经济协会的经济学家调查结果与世界大型企业研究会的基准情景预测类似。该协会调查显示，经济学家平均预计美国经济增长将从2020年第四季度的4.1%放缓到2021年第一季度的2.9%，但在此后的三个季度将反弹到3%的增速以上；2020年全年美国经济将萎缩3.5%，2021年将增长3.8%。(高攀)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)