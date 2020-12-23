年内已有24只基金募集失败 债券型基金占比过半

尽管2020年被称为公募基金“大年”，但仍有部分基金募集失败。同花顺数据显示，截至12月22日，年内已有24只基金募集失败，其中债券型基金的占比过半。另一方面，部分基金也面临清盘风险，截至目前，全市场还有651只基金规模（A/C份额合并计算，下同）不足5000万元。

12月22日，申万菱信基金发布公告称，旗下申万菱信聚源宝债券型证券投资基金因未能满足基金合同规定的基金备案的条件而未能成立。该基金于今年12月15日开始募集，18日结束募集。此前，多家公司也相继出现了基金募集失败的情况。

公募基金募集失败的原因较多，最常见的是未能募集到足够规模，或未满足基金成立的其他条件。此外，如果遭遇募集期间基金经理离职等其他突发因素，公司也会考虑暂停基金募集。

自2017年公募基金首次出现募集失败后，基金募集失败的案例逐渐增多。同花顺数据显示，四年来募集失败的基金数量超百只，其中债券型基金的数量近半数。

从基金管理人来看，募集失败的情况多发于中小型基金公司、次新基金公司。业内人士指出，在如今资金逐渐向头部公司和明星基金经理集中的趋势下，中小基金公司发行压力倍增。且近年来基金产品设计同质化严重，最后的成立规模多依赖公司渠道优势，同类型基金差距明显。

除新基金发行受阻外，部分存量基金也面临着加速清盘的窘境。同花顺数据显示，截至12月22日，全市场还有651只基金规模不足5000万元。根据基金清盘条件，若连续60个交易日资产净值低于5000万，产品或将面临清盘的风险。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)