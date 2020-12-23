各路资本加速入局 生鲜电商混战冷链物流急补短板

生鲜电商正成为互联网中的“拥挤”赛道。近段时间，京东、苏宁、滴滴、美团等各路资本加速入局，开启新一轮冷链物流领域混战。

在企业纷抢巨大市场蛋糕的同时，产业政策接连出台，冷链物流加快补短板。不少地方开始制定新一轮冷链物流的规划和计划，行业严监管也已提上日程。

各路资本加速展开新布局

滴滴推出社区团购小程序“橙心优选”；美团成立优选事业部，计划在年底前进入20个省份；拼多多在南昌和武汉试点多多买菜，并迅速扩张至大多数省份；手机淘宝和支付宝上线“淘宝买菜”业务；苏宁菜场社区团购平台在京上线；京东对生鲜电商平台美菜网旗下子品牌美家买菜开启收购……近段时间，各路资本加速入局生鲜电商领域，开启新一轮混战。

在这背后，是生鲜电商市场的巨大空间。数据显示，今年上半年生鲜电商交易额达1821.2亿元，同比增长137.6%。

商务部研究院副研究员庞超然表示，跨界竞争是互联网企业发展的一个突出特点，这对传统行业带来冲击的同时，也有助于传统行业数字化转型。通过利用折扣迅速获客、做大规模降低成本、建设生鲜仓库提升配送效率、整合上下游资源获得全产业链利润，电商企业有着传统生鲜企业不具备的竞争优势。

在庞超然看来，未来的竞争可能会更加激烈，但可以预计将有更多生鲜电商企业实现差异化发展，在冷链物流布局、农产品和市场标准化建设、提供生鲜消费增值服务等方面推陈出新，同时也为消费者带来更多优质的商品和服务。值得注意的是，对于物流配送要求极高的生鲜电商来说，冷链物流也将迎来大考。

中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会秘书长秦玉鸣认为，消费者对于线上购买的需求快速提升，冷链物流配送已经进入分钟级，但整个冷链物流体系发展仍跟不上变化。

中国科学院院士周远曾介绍说，发达国家冷链流通率基本达到85%以上，而我国只有19%；我国预冷果蔬占比一般为10%，而发达国家高达95%至100%。受制于较低的冷链运输水平，我国每年仅果蔬一项的损失就达上千亿元。补齐冷链物流短板是我国生鲜电商的当务之急。

事实上，伴随生鲜电商这一巨大发展空间的开启，冷链物流的需求正在激增。数据显示，今年上半年我国冷链物流相关的企业注册量同比增长52%。中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会综合预测，今年我国冷链物流市场增速将达10.3%，市场规模将达到3832亿元，冷链需求总量将突破2.65亿吨。

政策支持与行业监管并进

值得注意的是，各路资本加速布局生鲜电商的同时，冷链物流也在急补短板。今年以来，相关部门相继出台支持政策的同时，也在加大冷链行业监管力度，确保冷链不掉链。

农业农村部相关通知中提出，建设农产品骨干冷链物流基地、区域性农产品产地仓储冷链物流基础设施、乡镇田头仓储冷链物流设施、村级仓储保鲜设施。

农业农村部、国家发展改革委等部门发布的相关指导意见提出，加强冷链物流集散中心建设，完善低温分拣加工、冷藏运输、冷库等设施设备，强化城市社区配送终端冷藏条件建设，做好销地与产地冷链衔接，构建覆盖农产品生产、加工、运输、储存、销售等环节的全程冷链物流体系。此外，国家发展改革委印发《关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》。

农业农村部还表示，预计到今年底，农业农村部将支持超过9000个新型农业经营主体在农产品产区新建或改建1.4万个仓储保鲜冷链物流设施，规模将超过600万吨。

“伴随着国家支持冷链物流发展的相关政策出台，冷链物流项目纷纷上马，冷链物流相关资源配置进一步完善。”中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付日前在第十四届中国冷链产业年会上表示，据预测，2020年我国冷库容量将突破7080万吨，同比增长17.1%；冷藏车整体增速将达到21.7%，总量将突破26.1万辆。

与此同时，冷链行业监管力度趋严，标准化体系建设逐步完善。相关部门先后针对进口冷链食品出台多项法规和指南要求，搭建全国进口冷链食品追溯监管平台。

“由国家食品安全风险评估中心、中物联冷链委等单位共同起草的《食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范》强制性国家标准已于9月11日发布，将在2021年3月11日正式实施，这也是目前为止我国食品冷链物流领域首个强制性国家标准。”崔忠付说。

崔忠付表示，产业政策接连出台，行业监管提上日程，冷链物流即将从过去的散乱差向高门槛、新基建、大整合、强监管的阶段转折和转变。

行业补短板仍是未来重点

值得一提的是，瞄准冷链物流的巨大市场和突出短板，不少地方也在加快制定新一轮冷链物流的规划和计划。

近日，海南省发展改革委发布《海南省“十四五”冷链物流发展规划》（征求意见稿），提出根据海南自由贸易港建设冷链市场需求，充分利用贸易自由、运输便利自由和零关税、低税率等制度设计，依托西部陆海新通道航运枢纽、航空枢纽，努力把海南打造成为全球冷链物流中心。

浙江出台《浙江省冷链物流创新发展三年行动计划（2020-2022年）》，提出开展冷链物流功能节点创新布局，到2022年底浙江全省至少挂牌成立11个冷链物流骨干基地，建设33个冷链物流园区，到2022年底带动冷链物流产业投资1000亿元左右。据了解，浙江已将冷链物流空间布局规划纳入全省“十四五”发展规划，并提出冷链物流“骨干基地-物流园区-分拨中心-配送网点”四级功能布局体系。

庞超然认为，冷链物流发展面临区域发展不平衡，部分地区冷藏设备耗能高、效率低，冷链物流标准不统一，全流程跟踪监测不足，相关物流企业规模小、技术能力不足以及人才严重缺乏等问题，必须在这些方面有所突破。

庞超然建议，加强规划设计，有效统筹东中西部资源，完善相关标准设计，为冷链物流行业发展提供软硬件基础设施保障。与此同时，要积极培育行业龙头企业，发挥对现有冷链物流网络的整合作用。推动行业数字化转型，提升企业竞争力，同时更好挖掘物流信息资源在质量追溯、供应链配套服务、管理、普惠金融以及企业信用评价等领域的使用，充分挖掘数据价值，实现行业高质量发展。

崔忠付表示，冷链物流逐渐向智能化、科技化、自动化方向转型升级，绝大多数企业都会有大笔资金投放在冷链物流技术方面。冷链物流全链条也将进一步实现技术赋能，逐步构建起智能化冷链物流体系。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)