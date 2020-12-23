有望年底前出台 三张清单为自贸港建设添薪火

近日，海南自由贸易港第四批重点项目集中签约，75个高质量项目落户海南，包括外资项目14个、内资项目61个，协议投资总额约390亿元。

《海南自由贸易港建设总体方案》发布半年来，各项建设稳步推进，交出了一张亮眼成绩单：新增市场主体19.1万家，新设企业同比增长169.5%；引进人才超过10.3万人，相当于过去两年引进人才的总和；实现社会消费品零售总额1123.9亿元，同比增长18.3%；离岛旅客累计免税购物296.3万人次、购物总额159.0亿元，同比分别增长79%和204%……

不仅如此，海南自由贸易港建设再踩“油门”，继原辅料“零关税”商品清单出台后，企业自用生产设备、营运用交通工具以及岛内居民消费品“零关税”三张清单有望在年底前出台，海南自贸港跨境服务贸易清单也呼之欲出。海南自贸港发展正迎来“黄金机遇期”。

自贸港建设顺利开局

《总体方案》发布半年来，海南把制度集成创新摆在突出位置，推动早期政策有序落地，使得海南自由贸易港建设顺利开局。

自7月1日离岛免税购物新政实施以来至11月30日，海南离岛旅客累计免税购物296.3万人次，购物总额159.0亿元，同比分别增长79%和204%。进入12月，海南自由贸易港建设再增火力。12月1日起，海南自贸港首张原辅料“零关税”正面清单正式实施。12月13日，75个重点项目集中签约。至此，海南今年以来已集中签约5批314个重点项目。12月17日，一笔2463.8万元的船舶退税款在国家税务总局洋浦经济开发区税务局办结，并于2小时内到达企业账户。这是全国首笔“国内建造并从事国际运输船舶退税”业务，标志着海南自贸港“国际运输船舶增值税退税”政策正式落地。

商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊对国际商报记者表示，海南实行“一线”放开、“二线”管住货物贸易政策以及离岛免税购物政策，在很大程度上是中国建立的第一个特殊的大型自由贸易区，对海南乃至中国发展进出口贸易具有非常重要的意义。

李俊进一步分析，目前，中国旅游贸易存在大量逆差，海南自贸港的“零关税”政策能够使国内消费者在海南就享受到优质的消费服务，吸引境外消费回流，进而促进内循环。同时，首张出台的原辅料“零关税”清单有利于海南发展相关的工业制造业，增强内生经济增长动力。

多张清单出台在即

据海南省人民政府副秘书长孙世文透露，继原辅料“零关税”商品清单出台后，企业自用生产设备、营运用交通工具以及岛内居民消费品“零关税”三张清单有望在年底前出台。

此外，即将出台的自贸港版跨境服务贸易负面清单也将开启海南服务业发展新机遇。“这将是中国首个跨境服务贸易的负面清单，与之前发布的海南自贸港外商投资准入负面清单构成了海南在服务贸易领域的全口径服务贸易负面清单，意味着海南服务贸易开放将迈出重大一步，对优化海南服务贸易的营商环境具有里程碑意义。”李俊对该张清单的出台充满期待。

锦上添花的是，在近日签署的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）中，中国在服务贸易方面对RCEP成员国作出了进一步开放的承诺。在李俊看来，通过签署RCEP，中国和各成员国间形成了服务贸易领域的一体化市场，对中国在此区域内开展服务贸易跨国经营业务提供了相对开放与自由便利的政策环境，能够进一步为海南与这些成员国在服务贸易领域方面的合作打开更广阔的空间。

李俊强调，对于海南相关企业来说，一方面是“走出去”，应抓住海南跨境服务贸易清单发布与RCEP平台的双重机遇，加强与RCEP成员国在服务贸易领域的合作；另一方面，海南自贸港也是连接中国与RCEP成员国开展服务贸易和服务业投资合作的枢纽，要发挥桥头堡作用，吸引更多外资投向海南。

值得注意的是，海南自贸港建设的提速还将加速数字产业化的转型和升级。《总体方案》也将物联网、人工智能、区块链、数字贸易作为自贸港发展的重要产业。

中山大学岭南学院经济系教授林江对国际商报记者表示，海南自贸港的优势在于未来大量的新型应用场景将催生数字化建设，因而大力发展数字经济，带动产业集群升级，定会使自贸港成为中国数字经济建设中的“新高地”。

海南数字经济的基建重点在于基础性的信息基建。为此，林江建议海南大力发展5G建设、高通量的网络带宽、云计算服务等；同时，通过融入粤港澳大湾区，充分利用湾区现代服务业的优势资源，加速数字经济的基建发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)