人民网>>财经

服务外包前11个月合同额执行额均呈两位数增长

孟妮

2020年12月23日08:12  来源：国际商报
 
原标题：“中国服务”傲立疫情寒冬

　　在全球经济依然被阴霾笼罩的背景下，中国服务外包如一支梅花傲立寒冬，逆势上扬。

　　近日，商务部公布的最新数据显示，2020年1-11月，中国企业承接服务外包合同额12977.9亿元，执行额9226亿元，同比分别增长12.9%和16.4%。其中，承接离岸服务外包合同额7658.8亿元，执行额5629.9亿元，同比分别增长11.5%和16.6%。

　　对此，中国服务外包研究中心副研究员郑伟表示，在疫情及多重不利因素叠加影响下能取得这样的成绩，十分难得。整体来看，今年前11个月，中国服务外包产业发展持续向好，承接离岸业务的合同额和执行额均实现两位数增长。

　　今年以来，商务部出台多项政策为服务外包逆势增长提供了强大助力。

　　1月份，商务部等8部门印发《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》，提出要加快服务外包向高技术、高附加值、高品质、高效益转型升级，全面提升“中国服务”和“中国制造”品牌影响力和国际竞争力。

　　进入2月份，在新冠肺炎疫情突发背景下，商务部印发《关于积极做好疫情应对支持服务外包企业发展工作的通知》，要求各地商务主管部门主动作为，积极配合有关部门落实好各项惠企政策，指导企业申请实行特殊工时制度，支持服务外包企业复工复产，全力为企业排忧解难。

　　服务外包业务结构更趋优化是今年中国服务外包发展的一大特点。数据显示，从结构看，1-11月，中国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）执行额分别为2601.4亿元、881.4亿元和2147.1亿元，同比分别增长16.4%、14.4%和17.8%；承接集成电路和电子电路设计外包离岸执行额399亿元，同比增长54.7%；承接医药和生物技术研发外包离岸执行额387.4亿元，同比增长26.4%。“这表明我国服务外包转型升级正在提速。”郑伟分析道。

　　从市场看，1-11月，中国企业承接美国、中国香港、欧盟、日本、新加坡和韩国离岸外包执行额分别为1263.7亿元、968.5亿元、891.3亿元、516.6亿元、308.6亿元和293.3亿元，同比分别增长29.4%、17.6%、11.1%、13.9%、15.7%和25.8%，合计占中国离岸服务外包执行额的75.3%。承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额991.2亿元，同比增长8.1%。

　　郑伟认为，“我国企业承接主要合作伙伴业务均实现正增长，业务来源较为稳定。特别值得指出的是，我国承接美国离岸业务不论是总额还是增速均为主要合作伙伴之首。这表明两国在服务外包领域的合作具有较强的互补性，可以预见，中美两国在服务外包领域仍有很强的合作动力，前景可期”。

　　中国服务外包发展的良好势头，从各区域的表现中也可见一斑。数据显示，1-11月，长三角区域承接离岸服务外包执行额2979.2亿元，同比增长18.5%，全国占比52.9%；京津冀地区承接离岸外包执行额404.4亿元，同比增长12.5%；粤港澳大湾区承接离岸服务外包执行额775亿元，同比增长16.4%。31个服务外包示范城市承接离岸外包执行额4676亿元，同比增长13.7%，全国占比83.1%。

　　“从数据看，长三角、京津冀、粤港澳大湾区等区域承接服务外包业务均实现两位数增长。31个服务外包示范城市承接离岸外包执行额实现近两位数增长，占全国总额的比重超八成。可以说，我国服务外包区域发展更趋均衡。各区域及服务外包示范城市协同发力，是我国服务外包业务不断提速增效的动力之源。”郑伟补充道。

　　从企业看，1-11月，民营企业承接离岸服务外包执行额1377.2亿元，同比增长25.1%，高于全国平均增速8.5个百分点。外商投资企业承接离岸服务外包执行额2510.9亿元，同比增长11.9%，全国占比44.6%。

　　此外，服务外包产业在吸纳就业方面发挥了更加突出的作用。郑伟介绍道，今年面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国服务外包企业积极复工复产、吸纳就业。在疫情防控常态化的背景下，服务外包吸纳就业，特别是高水平就业能力强的特点更加凸显，对稳就业、保居民就业起到了积极的推动和促进作用。

　　根据商务部发布的数据，截至2020年11月，中国服务外包产业累计吸纳从业人员达1257.8万人，其中大学以上学历801万人，占63.7%。今年1-11月，服务外包产业新增从业人员85.8万人，其中大学以上学历50.9万人，占比达59.3%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved