服务外包前11个月合同额执行额均呈两位数增长

原标题：“中国服务”傲立疫情寒冬

在全球经济依然被阴霾笼罩的背景下，中国服务外包如一支梅花傲立寒冬，逆势上扬。

近日，商务部公布的最新数据显示，2020年1-11月，中国企业承接服务外包合同额12977.9亿元，执行额9226亿元，同比分别增长12.9%和16.4%。其中，承接离岸服务外包合同额7658.8亿元，执行额5629.9亿元，同比分别增长11.5%和16.6%。

对此，中国服务外包研究中心副研究员郑伟表示，在疫情及多重不利因素叠加影响下能取得这样的成绩，十分难得。整体来看，今年前11个月，中国服务外包产业发展持续向好，承接离岸业务的合同额和执行额均实现两位数增长。

今年以来，商务部出台多项政策为服务外包逆势增长提供了强大助力。

1月份，商务部等8部门印发《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》，提出要加快服务外包向高技术、高附加值、高品质、高效益转型升级，全面提升“中国服务”和“中国制造”品牌影响力和国际竞争力。

进入2月份，在新冠肺炎疫情突发背景下，商务部印发《关于积极做好疫情应对支持服务外包企业发展工作的通知》，要求各地商务主管部门主动作为，积极配合有关部门落实好各项惠企政策，指导企业申请实行特殊工时制度，支持服务外包企业复工复产，全力为企业排忧解难。

服务外包业务结构更趋优化是今年中国服务外包发展的一大特点。数据显示，从结构看，1-11月，中国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）执行额分别为2601.4亿元、881.4亿元和2147.1亿元，同比分别增长16.4%、14.4%和17.8%；承接集成电路和电子电路设计外包离岸执行额399亿元，同比增长54.7%；承接医药和生物技术研发外包离岸执行额387.4亿元，同比增长26.4%。“这表明我国服务外包转型升级正在提速。”郑伟分析道。

从市场看，1-11月，中国企业承接美国、中国香港、欧盟、日本、新加坡和韩国离岸外包执行额分别为1263.7亿元、968.5亿元、891.3亿元、516.6亿元、308.6亿元和293.3亿元，同比分别增长29.4%、17.6%、11.1%、13.9%、15.7%和25.8%，合计占中国离岸服务外包执行额的75.3%。承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额991.2亿元，同比增长8.1%。

郑伟认为，“我国企业承接主要合作伙伴业务均实现正增长，业务来源较为稳定。特别值得指出的是，我国承接美国离岸业务不论是总额还是增速均为主要合作伙伴之首。这表明两国在服务外包领域的合作具有较强的互补性，可以预见，中美两国在服务外包领域仍有很强的合作动力，前景可期”。

中国服务外包发展的良好势头，从各区域的表现中也可见一斑。数据显示，1-11月，长三角区域承接离岸服务外包执行额2979.2亿元，同比增长18.5%，全国占比52.9%；京津冀地区承接离岸外包执行额404.4亿元，同比增长12.5%；粤港澳大湾区承接离岸服务外包执行额775亿元，同比增长16.4%。31个服务外包示范城市承接离岸外包执行额4676亿元，同比增长13.7%，全国占比83.1%。

“从数据看，长三角、京津冀、粤港澳大湾区等区域承接服务外包业务均实现两位数增长。31个服务外包示范城市承接离岸外包执行额实现近两位数增长，占全国总额的比重超八成。可以说，我国服务外包区域发展更趋均衡。各区域及服务外包示范城市协同发力，是我国服务外包业务不断提速增效的动力之源。”郑伟补充道。

从企业看，1-11月，民营企业承接离岸服务外包执行额1377.2亿元，同比增长25.1%，高于全国平均增速8.5个百分点。外商投资企业承接离岸服务外包执行额2510.9亿元，同比增长11.9%，全国占比44.6%。

此外，服务外包产业在吸纳就业方面发挥了更加突出的作用。郑伟介绍道，今年面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国服务外包企业积极复工复产、吸纳就业。在疫情防控常态化的背景下，服务外包吸纳就业，特别是高水平就业能力强的特点更加凸显，对稳就业、保居民就业起到了积极的推动和促进作用。

根据商务部发布的数据，截至2020年11月，中国服务外包产业累计吸纳从业人员达1257.8万人，其中大学以上学历801万人，占63.7%。今年1-11月，服务外包产业新增从业人员85.8万人，其中大学以上学历50.9万人，占比达59.3%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)