贵州鲲鹏生态创新中心揭牌 发挥数字产业战略引领作用

近年来，计算产业蓬勃发展，服务器、存储、软件产业、云服务等产业增长迅猛且前景乐观。根据《鲲鹏计算产业白皮书》的预测，到2023年，中国的服务器市场空间339.7亿美元，5年复合增长率12.4%。

正因为计算产业未来强劲的发展潜力，中国各个省份都在努力增加计算产业投入，期望让计算产业成为带动经济发展的新引擎。而在全国众多省份中，贵州有着独特的需求和优势。

首先，贵州有发展计算产业的优势基础。贵州的大数据产业实践成功，数字经济发展态势良好，数字经济已经成为了贵州高质量发展的新动能。在此基础上，贵州也正谋求借助计算产业实现从“中国机房”向“中国数谷”迈进。

经过多年的发展，贵州已经形成了良好的大数据产业基础，其中涉及到计算产业的云存储、云计算、云数据库等服务颇具规模，也培养了一批本地的计算产业供应商。此番与鲲鹏的战略合作更是在现有基础上，增加鲲鹏服务器、存储、计算等产品比重，从硬件上提高贵州数字经济的运转效率。

另一方面，在应用层面，贵州提出要把大数据中心从原来的冷中心变为热中心。不仅有存储功能，同时还具有对数据计算、分析和挖掘的功能。引入鲲鹏生态创新中心恰好能够发挥鲲鹏生态从芯到端的开发优势，一方面引入鲲鹏生态的应用产品，另一方面借助鲲鹏伙伴计划培养更多的云和大数据应用开发企业。因此，处于跨越发展关键期的贵州有着拥抱计算产业的强大动力。

为了加强新计算在贵州的落地，12月22日贵州鲲鹏生态伙伴大会在贵阳召开。会上，贵州鲲鹏生态创新中心正式揭牌。在未来，鲲鹏生态创新中心将为贵州这片大数据的沃土持续提供优质的计算产业生产力。

事实上，今年以来贵州已经开始加大对新计算的发展。近年来，贵州省内已经有一批基于鲲鹏产业的产品顺利落地。这意味着贵州鲲鹏生态创新中心将成为鲲鹏的战略支点,成为承载硬件更新与软件应用的枢纽。通过承上启下地打通上下游产业链，贵州鲲鹏生态创新中心能够起到带动贵州大数据产业发展的战略引领作用，最终抬高贵州数字经济天花板。

如何做到引领？在贵州鲲鹏生态创新中心的具体业务规划中，有四大领域成为焦点，分别是技术支撑及能力构建、场景应用及产业推广、产业集聚及招商引资，以及人才培养及专业认证。

贵州鲲鹏生态创新中心会把先进资源引入贵州，并培养贵州本地计算产业开发企业，助力贵州从中国机房向中国数谷迈进。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、毕磊)