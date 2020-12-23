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家居买手品牌THE SHOUTER 协同天猫潮Live亮相“SneakerCon上海”

2020年12月23日16:53  来源：新华网
 
原标题：家居买手品牌THE SHOUTER 协同天猫潮Live亮相“SneakerCon上海”

　　12月19日，潮流展“SneakerCon上海”如期举行，潮流家居买手品牌—— THE SHOUTER 协同天猫潮Live共同亮相。

　　THE SHOUTER天猫旗舰店正式上线

　　据了解，为了更能贴近年轻人的生活习惯，符合年轻人的消费方式，THE SHOUTER 布局让潮流家居走向线上渠道，希望无论来自何处的消费者，都能感受到潮流和设计的魅力，同时选购到心仪的酷潮家居产品。

　　12月20日，THE SHOUTER 携手天猫潮Live在这场年度潮流盛典的氛围中正式开启THE SHOUTER天猫旗舰店。天猫高层对THE SHOUTER的独特产品和特有的品牌调性给予了肯定和关注，并对THE SHOUTER天猫旗舰店的后续发展及运营给出了创新突破的提议，天猫将会协力将THE SHOUTER打造成为天猫家装潮流第一品牌。对于这样的支持及肯定，体现了双方公司对此次战略部署的高度认同，针对潮流家居新业态关注更多新生代，探索更多新玩法，给予更多新机会，寄予更多新期待。

　　红星美凯龙作为 THE SHOUTER 的母公司，一直将其布局为拓展年轻市场一个独立运营品牌，将更多的期待投射到这个年轻的新生品牌。THE SHOUTER 将艺术、潮流、趣味、混搭玩到极致，将设计就是要好玩的品牌理念贯穿每一次呈现。

　　THE SHOUTER 全球首店

　　作为红星美凯龙的可持续发展的重要一环，THE SHOUTER 以“呐喊者”之名承载新生代年轻力量，突破固有的圈层，和更多潮流年轻力量一起成长。作为独立运营的年轻潮家居品牌，THE SHOUTER 将协助红星美凯龙共同开拓和占领潮流年轻市场，去探索更多新的边界，聚焦更多的年轻力。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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