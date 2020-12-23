全国年快递量首超800亿 快递业迈入数字化物流时代

国家邮政局监测数据显示，12月21日，我国快递年业务量首次突破800亿件，创下我国快递发展史新记录。
快递业务量增速强劲的背后，是居民网购消费的强劲。数据显示，2020年前11个月，全国网上零售额已超10.5万亿元，占同期社会消费品零售总额35.1万亿元的比例为29.9%。电商购物占社会消费品零售总额比例已接近三成。
1月，受新冠肺炎疫情及春节双重因素影响，我国快递业务量首次出现负增长，同比下降16%左右，随着复工复产复市持续推进，快递业务增速转正，重回30%以上的高速增长区间。5月业务量增速41.1%，创2018年2月以来新高，9月增速更是达到44.6%，再创历史新高。
在义乌公路港，一个为当地中小制造业企业设立的产业带原产地仓内，每天发出的快递包裹，都由中通、申通、圆通、韵达等快递公司承接，运往全国各地的城乡消费者。菜鸟C2M供应链相关负责人蔡淼介绍，该仓11月的日均发货量是2月的80倍以上。
在河南灵宝县的申通快递分公司，30岁的嵇蕾蕾这一天完成了一场长达2小时的农产品直播。性格开朗、健谈的嵇蕾蕾，是申通快递灵宝公司的一名客服经理。年初，由于疫情影响，灵宝县很多农产品都出现了滞销。快递复工后，申通灵宝公司在当地开设了电商仓库，嵇蕾蕾也正式开启了直播生涯，并通过直播卖货的方式，累计帮助当地农户卖出苹果、杏子、羊角蜜、樱桃、草莓等本地特产合计40余万斤，助力当地5家合作社解决了水果销售难题。
2009年新《邮政法》实行以来，民营快递走上发展快车道，运载量从2009年的18.6亿件猛增至2020年超800亿件，增长超40倍。从2014年起，快递业务量每年都跨越新的百亿件台阶，创造超过300万个就业岗位。
如今，数百家快递公司早已告别纯粹的肩挑手扛，迈入数字化物流时代。截止2019年，中国主要民营快递已建成超5000公里的自动化流水线。此外，菜鸟的物流雷达预警、智能分仓、预售下沉、物流天眼、快递员智能语音助手等智能物流技术，已在快递链路各环节得到广泛运用，为快递行业降本提效。（毕磊）
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