新华社北京12月23日电 题：新闻分析：明年部分进口商品迎来关税调整，释放了什么信号？

新华社记者申铖、刘红霞

我国又要降关税了。记者23日从国务院关税税则委员会办公室了解到，自2021年1月1日起，我国将对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。其中，部分抗癌药原料等商品将实行零关税。

每逢年末，我国根据经济社会发展情况，对部分进口商品的关税税率进行调整。业内人士表示，此次调整措施有利于降低我国进口成本，更好吸引全球资源要素，不仅满足国内需求，也为各国提供更加广阔的市场机会，更好联通国内市场和国际市场，助力构建新发展格局。

记者查阅相关通知附件发现，此次降低进口关税的商品中，不少为百姓常用和需求较为强烈的相关商品。例如，为助力“宝宝”成长，降低了乳清蛋白粉、乳铁蛋白等婴幼儿奶粉原料进口关税；为满足特殊患儿需求，对乳蛋白部分水解配方等特殊医学用途配方食品实施零关税。

对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉认为，乳清蛋白粉、乳铁蛋白等是生产婴幼儿奶粉的必要原料，降低这些原料的进口关税，有望降低奶粉的终端价格，消费者将能花更少的钱买到这些奶粉。

“病有所医”是人民群众的重大关切之一。通知明确，对部分药品原料和医疗器材实施降税，包括人工心脏瓣膜、助听器、生产新冠疫苗所需的硼硅玻璃管等，部分抗癌药原料将实行零关税。

“无论奶粉原料、特医食品，还是药品原料、医疗器材，都和民生密切相关，有助于降低百姓生活成本，进一步提高人民生活品质。”上海WTO事务咨询中心总裁黄鹏说。

根据通知，燃料电池循环泵、铝碳化硅基板、砷烷等新基建或高新技术产业所需部分设备、零部件、原材料，飞机发动机用燃油泵等航空器材，柴油发动机排气过滤及净化装置、废气再循环阀等商品的进口关税也将进一步降低。

业内人士表示，在此次进口关税调整中，包括了不少先进技术设备、零部件、原材料，有利于促进电子、电力、航空、汽车等产业发展，更好满足国内生产需求，推动经济迈向高质量发展。

除了调整进口暂定税率，2021年，我国还将调整部分最惠国税率和协定税率。

通知显示，根据我国与有关国家或地区签订并生效的自由贸易协定或优惠贸易安排，2021年我国将对原产于相关国家或地区的部分进口商品实施协定税率，包括毛里求斯、蒙古国、秘鲁、新西兰、韩国等。2021年7月1日起，我国将对176项信息技术产品的最惠国税率实施第六步降税。

“自贸协定或优惠贸易安排通常是相互的。我国在降低进口关税税率的同时，相关国家往往也会有对应举措，将对进出口贸易均带来积极影响。”屠新泉说，这些关税安排将有利于我国推进共建“一带一路”，有利于构建面向全球的高标准自由贸易区网络，更好联通国内国际两个市场，更好促进中国经济与世界经济共同发展。

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