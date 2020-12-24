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“十三五”期间

我国能源自主保障能力保持80%以上

2020年12月24日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京12月23日电  （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：“十三五”时期，我国积极推进能源供给革命，能源自主保障能力始终保持在80%以上。

　　我国原油产量连续两年企稳回升，今年预计达1.94亿吨，天然气连续4年增产超过100亿立方米，今年预计产量超过1860亿立方米。

　　与此同时，大力推进清洁能源开发利用，水电、风电、光伏、在建核电装机规模等多项指标保持世界第一。

　　大力推进能源基础设施建设。建成投运跨省跨区重要输电通道23条，全国大电网基本实现联通，西电东送能力达到2.6亿千瓦；四大油气进口战略通道基本形成，资源配置能力大幅提升。

　　5年来，我国能源普遍服务水平也在大幅提升，完成新一轮农网改造升级，全国农村大电网覆盖范围内全部通动力电，农村电气化率达到18%。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月24日 12 版）
(责编：胡永秋、岳弘彬)
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