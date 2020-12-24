给发展插上“翅膀”，数字经济未来可期

“中国拥有全球最大的互联网人口规模、最活跃的数字经济领域投资和最具活力的创业生态系统，中国将继续作为全球数字经济的领先力量。”中欧数字协会主席甘巴尔代拉提及一系列数字：中国网民规模逾9亿；电子商务交易规模连续多年位居全球电子商务市场首位，移动支付普及率也位居世界第一；在全球知名数据智库CB Insights发布的全球500家独角兽企业排行榜上，中国企业有119家，排名第二。“这些数字无可争议地表明，中国数字经济保持强劲的发展势头。”

欧洲专利局一项名为“专利和第四次工业革命——助力数据驱动经济的全球技术趋势”的研究显示，全球范围内第四次工业革命相关技术的创新显著加快，中国企业和研究机构获得的相关专利增长最强劲，已经成为第四次工业革命技术专利的全球领先者之一。

2010年至2018年间，全球物联网、大数据、5G 和人工智能等技术专利申请量年均增长近 20%，是所有技术领域平均增速的5倍左右。中国相关技术专利年平均增长 39.3%，是全球平均增速的两倍，多达6307件。