给发展插上“翅膀”，数字经济未来可期

世界经济论坛日前发布2020年特别版《全球竞争力报告》。报告显示，部分经济体因其发达的数字经济、健全的社保体系等因素，在新冠肺炎疫情中保持了更强的韧性。
11月23日发布的《中国互联网发展报告2020》指出，2019年，中国数字经济规模达35.8万亿元，占国内生产总值比重达36.2%，中国数字经济总量规模和增长速度位居世界前列。
今年10月，美国布鲁金斯学会网站刊文称，中国数字经济规模位居世界第二。中国在电子商务、移动支付等许多数字应用方面世界领先。
扩大覆盖范围，数字经济保持强劲发展势头
“中国拥有全球最大的互联网人口规模、最活跃的数字经济领域投资和最具活力的创业生态系统，中国将继续作为全球数字经济的领先力量。”中欧数字协会主席甘巴尔代拉提及一系列数字：中国网民规模逾9亿；电子商务交易规模连续多年位居全球电子商务市场首位，移动支付普及率也位居世界第一；在全球知名数据智库CB Insights发布的全球500家独角兽企业排行榜上，中国企业有119家，排名第二。“这些数字无可争议地表明，中国数字经济保持强劲的发展势头。”
欧洲专利局一项名为“专利和第四次工业革命——助力数据驱动经济的全球技术趋势”的研究显示，全球范围内第四次工业革命相关技术的创新显著加快，中国企业和研究机构获得的相关专利增长最强劲，已经成为第四次工业革命技术专利的全球领先者之一。
2010年至2018年间，全球物联网、大数据、5G 和人工智能等技术专利申请量年均增长近 20%，是所有技术领域平均增速的5倍左右。中国相关技术专利年平均增长 39.3%，是全球平均增速的两倍，多达6307件。
创造巨大机遇，为经济增长培育新动力
中国数字经济快速发展，对世界意味着什么？今年3月，欧洲自动咖啡贩卖机供应商锐玡在上海开设其在亚洲的第一家分公司。“许多欧洲企业正进一步扩大在华投资，还有一些迫不及待地想进入中国市场。”甘巴尔代拉以锐玡为例说，这一方面是对中国政策环境和市场需求充满信心，另一方面是因为中国的数字环境和技术资源将有助于提高产品的智能化水平。
“中国不断完善乡村信息基础设施建设，提高农业生产数字化水平，利用数字技术帮助百姓脱贫致富，这种理念值得学习。”沙特数据与人工智能局主席加姆迪表示，中国数字科技的快速发展在为人民生活带来极大便利，促进商业模式创新的同时，也有力地促进了减贫，推动经济社会向高质量发展迈进。“尤其是在疫情防控的背景下，中国用数字技术助力抗疫、促进经济社会运转加速恢复，取得的成绩有目共睹。”
加姆迪认为，数字技术的核心作用在当今和未来世界的发展进程中都不会改变，如果不能解决日益扩大的数字鸿沟问题，发展失衡将进一步扩大，各国因数字技术发展水平差异导致的利益和财富分配不公问题，也将更加凸显。
中国互联网络信息中心9月底发布的第四十六次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，中国城乡数字鸿沟正在显著缩小。中国城乡地区互联网普及率差异为24.1%，2017年以来首次缩小到30%以内，全国贫困村通光纤比例从2017年的不足70%提升至98%。新加坡华侨银行经济学家谢栋铭表示，中国政府重视在推动数字经济发展的同时关心困难群体。对世界各国的政策制定者来说，应确保民众能普遍享受到数字经济发展带来的红利。
人民日报记者：张朋辉、俞懿春、方莹馨、景玥、林芮
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