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为维护世界能源安全作出积极贡献（望海楼）

■ 王俊岭

2020年12月24日07:47  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　能源，是人类文明进步的基础和动力。能源开发、能源消费、能源结构等指标，既反映了一个国家经济发展的客观态势，又体现出发展质量与产业结构的深刻变迁。日前举行的中央经济工作会议明确提出：我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。这为中国当前和今后一个时期进一步优化产业结构、能源结构指明了方向。

　　国务院新闻办日前发布的《新时代的中国能源发展》白皮书说，中国坚定不移推进能源革命，能源生产和利用方式发生重大变革，能源发展取得历史性成就。近年来，中国对世界经济增长的贡献率常年保持第一。今年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻形势，中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。在经济稳定发展的同时，中国对能源的利用效率不断提高，以更低的能源消耗实现更高的经济产出。2012年以来，中国单位国内生产总值能耗累计降低24.4%，相当于减少能源消费12.7亿吨标准煤。2012年至2019年，以能源消费年均2.8%的增长支撑了国民经济年均7%的增长。

　　中国将能源作为国家创新驱动发展战略的重要组成部分，加大重要能源领域和新兴能源产业科技创新投入，取得了巨大成果。白皮书显示，2019年中国煤炭消费占能源消费总量比重为57.7%，比2012年降低10.8个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量比重为23.4%，比2012年提高8.9个百分点。从建成世界最大规模充电网络，到成功研发制造全球最大单机容量100万千瓦水电机组，中国已经建立了完备的清洁能源装备制造产业链。能源生产和消费结构不断优化，能源利用效率显著提高，生产生活用能条件明显改善，能源安全保障能力持续增强，为服务经济高质量发展、打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会提供了重要支撑。

　　树立人类命运共同体理念，积极参与全球能源治理。面对气候变化、环境风险挑战、能源资源约束等日益严峻的全球问题，中国积极促进经济社会发展全面绿色转型，在努力推动本国能源清洁低碳发展的同时，与各国一道寻求加快推进全球能源可持续发展新道路。实行能源消费总量和强度双控制度、实施百项能效标准推进工程、发布实施340多项国家节能标准、鼓励进口先进节能技术和设备、加强能源基础设施互联互通、非化石能源占能源消费总量比重提前完成目标……新时代中国的能源发展，为中国经济社会持续健康发展提供有力支撑，更为维护世界能源安全、应对全球气候变化、促进世界经济增长作出积极贡献。

　　（作者为本报评论员）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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