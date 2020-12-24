海关总署：前11月海关查获侵权货物逾4557万件

本报北京12月23日电 （记者任涛）记者今天从海关总署获悉，1-11月，中国海关累计查获进出口侵权嫌疑货物4.9万批次，同比增长40%，涉及侵权嫌疑货物4557.2万件，同比增长11%。今年以来，海关总署组织陆续开展了知识产权保护“龙腾行动2020”专项行动、寄递渠道知识产权保护“蓝网”行动、打击出口转运货物侵权“净网”行动，针对关键领域、重点环节、重点行业开展风险防控和集中查缉，加强了对“化整为零”“蚂蚁搬家”式进出境侵权行为的打击力度。据悉，海关知识产权案件办理已实现全程无纸化和流程可追溯，珠三角、长三角、京津冀等区域海关密切开展执法协作；中国与欧、美、俄、日、韩等国家和地区海关在已有的知识产权保护合作框架下的合作也在持续开展，进一步完善了打击跨境侵权违法活动的国际合作网络。
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】