海关总署：前11月海关查获侵权货物逾4557万件

本报北京12月23日电 （记者任涛）记者今天从海关总署获悉，1-11月，中国海关累计查获进出口侵权嫌疑货物4.9万批次，同比增长40%，涉及侵权嫌疑货物4557.2万件，同比增长11%。今年以来，海关总署组织陆续开展了知识产权保护“龙腾行动2020”专项行动、寄递渠道知识产权保护“蓝网”行动、打击出口转运货物侵权“净网”行动，针对关键领域、重点环节、重点行业开展风险防控和集中查缉，加强了对“化整为零”“蚂蚁搬家”式进出境侵权行为的打击力度。据悉，海关知识产权案件办理已实现全程无纸化和流程可追溯，珠三角、长三角、京津冀等区域海关密切开展执法协作；中国与欧、美、俄、日、韩等国家和地区海关在已有的知识产权保护合作框架下的合作也在持续开展，进一步完善了打击跨境侵权违法活动的国际合作网络。

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