今年中国快递业务量突破八百亿件

12月21日上午，一箱来自湖北黄冈罗田的土特产，由顺丰速运承运，于12月22日送到位于湖南长沙的收件人手中。根据国家邮政局中国快递大数据平台实时监测，这件包裹幸运地成为2020年中国第800亿件快件。

中国今年快递业务量自9月10日达到500亿件开始，每月都登上一个百亿级台阶，实现“四连跳”直至突破800亿件大关，又一次创造了中国快递发展史的新纪录。

今年，中国快递业务量增速经历了从负到正再重回高位区间运行的转变。受新冠肺炎疫情影响，全国快递业务量1月份低位运行，首现负增长，2月份快速恢复、转为正增长。进入第二季度，随着复工复产复市持续推进，快递业务增速明显加快，重回30%以上。

当前，邮政快递业已基本摆脱疫情影响，日均3亿件已成常态，日均服务用户4亿多人次，服务民生作用更加凸显，助力畅通国内国际双循环不断加码，在加快构建新发展格局中发挥着连接千城百业、联系千家万户、连通线上线下的新型网络价值。

“邮政快递业能够克服疫情影响，迎难而上重回高位增长区间，得益于行业的率先复工复产，得益于中国消费市场加快线上线下融合发展，得益于400万快递小哥像勤劳的‘小蜜蜂’一样夜以继日的辛苦付出。”国家邮政局相关负责人表示，快递是线上消费最主要的交付渠道，电子商务的蓬勃发展成为快递业务量增长的主要来源，同时，三四线城市及农村市场增量较快，在消费者享受到经济网购服务的同时，快递市场也获得了新的规模扩张。

“十三五”期间，中国邮政快递业快速发展，质效提升。

邮政快递业体系不断完整——已构建起覆盖城乡、惠及全民的网络体系，建制村全部实现直接通邮，快递网点基本实现乡镇全覆盖；规模不断扩大——邮政业业务总量和快递业务量翻了近两番，快递业务量和快递业务增速连续稳居世界第一；快递包裹快递量位居世界第一——超过美国、日本和欧洲等发达经济体总和，对世界增长贡献率超过50%；促进电子商务发展——高效的寄递服务促进电子商务的繁荣发展，年支撑网上零售额超10万亿元；促进就业——邮政快递业每年新增就业岗位20万人以上，为国家稳就业作出突出贡献。

专家认为，快递业务量创新高凸显中国快递市场繁荣活跃、发展质效不断提升，折射出中国经济复苏的良好势头和强大的消费能力，为实现邮政快递业“十三五”规划圆满收官添上了精彩的一笔。

国家邮政局有关负责人表示，邮政快递业将抓住数字经济发展机遇，特别是在电子商务、大数据、区块链等领域，助推行业数字化、智能化转型升级，加快推动行业迈向高质量发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)