人民网>>财经

快递市场质效提升，创造新纪录——

今年中国快递业务量突破八百亿件

本报记者  孔德晨

2020年12月24日07:48  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　12月21日上午，一箱来自湖北黄冈罗田的土特产，由顺丰速运承运，于12月22日送到位于湖南长沙的收件人手中。根据国家邮政局中国快递大数据平台实时监测，这件包裹幸运地成为2020年中国第800亿件快件。

　　中国今年快递业务量自9月10日达到500亿件开始，每月都登上一个百亿级台阶，实现“四连跳”直至突破800亿件大关，又一次创造了中国快递发展史的新纪录。

　　今年，中国快递业务量增速经历了从负到正再重回高位区间运行的转变。受新冠肺炎疫情影响，全国快递业务量1月份低位运行，首现负增长，2月份快速恢复、转为正增长。进入第二季度，随着复工复产复市持续推进，快递业务增速明显加快，重回30%以上。

　　当前，邮政快递业已基本摆脱疫情影响，日均3亿件已成常态，日均服务用户4亿多人次，服务民生作用更加凸显，助力畅通国内国际双循环不断加码，在加快构建新发展格局中发挥着连接千城百业、联系千家万户、连通线上线下的新型网络价值。

　　“邮政快递业能够克服疫情影响，迎难而上重回高位增长区间，得益于行业的率先复工复产，得益于中国消费市场加快线上线下融合发展，得益于400万快递小哥像勤劳的‘小蜜蜂’一样夜以继日的辛苦付出。”国家邮政局相关负责人表示，快递是线上消费最主要的交付渠道，电子商务的蓬勃发展成为快递业务量增长的主要来源，同时，三四线城市及农村市场增量较快，在消费者享受到经济网购服务的同时，快递市场也获得了新的规模扩张。

　　“十三五”期间，中国邮政快递业快速发展，质效提升。

　　邮政快递业体系不断完整——已构建起覆盖城乡、惠及全民的网络体系，建制村全部实现直接通邮，快递网点基本实现乡镇全覆盖；规模不断扩大——邮政业业务总量和快递业务量翻了近两番，快递业务量和快递业务增速连续稳居世界第一；快递包裹快递量位居世界第一——超过美国、日本和欧洲等发达经济体总和，对世界增长贡献率超过50%；促进电子商务发展——高效的寄递服务促进电子商务的繁荣发展，年支撑网上零售额超10万亿元；促进就业——邮政快递业每年新增就业岗位20万人以上，为国家稳就业作出突出贡献。

　　专家认为，快递业务量创新高凸显中国快递市场繁荣活跃、发展质效不断提升，折射出中国经济复苏的良好势头和强大的消费能力，为实现邮政快递业“十三五”规划圆满收官添上了精彩的一笔。

　　国家邮政局有关负责人表示，邮政快递业将抓住数字经济发展机遇，特别是在电子商务、大数据、区块链等领域，助推行业数字化、智能化转型升级，加快推动行业迈向高质量发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved