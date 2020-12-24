明年起第二批抗癌药及罕见病药品原料零关税

北京商报讯（记者 陶凤 吕银玲）12月23日，国务院关税税则委员会办公室发布消息称，为统筹利用国内国际两个市场两种资源，不断提高供给质量和水平，促进国民经济良性循环，自2021年1月1日起，我国将对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。
其中，为减轻患者经济负担，改善人民生活品质，将对第二批抗癌药和罕见病药品原料、特殊患儿所需食品等实行零关税，并降低人工心脏瓣膜、助听器等医疗器材以及乳清蛋白粉、乳铁蛋白等婴儿奶粉原料的进口关税。
商务部研究院副研究员庞超然在接受北京商报记者采访时表示，医药和医疗器械进口关税下降，一方面是因为疫情带来的冲击导致国内的一些医疗物资供应出现一些波动，为了稳定国内医药和医疗器械的供应，而推动关税下降，目的也是扩大更高质量的医药和医疗物资的进口，从而更好地满足国内人民的需求。
在庞超然看来，这将鼓励国外高质量的产品进入到中国市场。“因为现在国内消费升级，对于健康需求在不断增加，这也将让更多国家享受我们市场发展的红利，以中国的市场来带动全球的医药和医疗器械产业的发展，为全球经济复苏贡献积极的力量。”
同时，关税税则委员会还表示，为满足国内生产需要，降低燃料电池循环泵、铝碳化硅基板、砷烷等新基建或高新技术产业所需部分设备、零部件、原材料的进口关税。为促进航空领域的国际技术合作，对飞机发动机用燃油泵等航空器材实行较低的进口暂定税率。
为改善空气质量，支持环保产品生产，降低柴油发动机排气过滤及净化装置、废气再循环阀等商品进口关税。为鼓励国内有需求的资源性产品进口，降低木材和纸制品、非合金镍、未锻轧铌等商品的进口暂定税率，并适度降低棉花滑准税。
庞超然表示，“这次减税措施主要是在落实之前的一些既定政策要求。随着国内经济的增长，市场需求潜力的释放，未来也有望看到我们对外开放的大门越开越大，边境上的一些关税壁垒会逐步下降，促进全世界更好、更优质的产品进入到中国市场。同时，也倒逼国内相关产业转型升级，为中国消费者提供更多元化的选择，为中国经济高质量的发展提供支持”。
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】