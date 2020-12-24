明年起第二批抗癌药及罕见病药品原料零关税

北京商报讯（记者 陶凤 吕银玲）12月23日，国务院关税税则委员会办公室发布消息称，为统筹利用国内国际两个市场两种资源，不断提高供给质量和水平，促进国民经济良性循环，自2021年1月1日起，我国将对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。

其中，为减轻患者经济负担，改善人民生活品质，将对第二批抗癌药和罕见病药品原料、特殊患儿所需食品等实行零关税，并降低人工心脏瓣膜、助听器等医疗器材以及乳清蛋白粉、乳铁蛋白等婴儿奶粉原料的进口关税。

商务部研究院副研究员庞超然在接受北京商报记者采访时表示，医药和医疗器械进口关税下降，一方面是因为疫情带来的冲击导致国内的一些医疗物资供应出现一些波动，为了稳定国内医药和医疗器械的供应，而推动关税下降，目的也是扩大更高质量的医药和医疗物资的进口，从而更好地满足国内人民的需求。

在庞超然看来，这将鼓励国外高质量的产品进入到中国市场。“因为现在国内消费升级，对于健康需求在不断增加，这也将让更多国家享受我们市场发展的红利，以中国的市场来带动全球的医药和医疗器械产业的发展，为全球经济复苏贡献积极的力量。”

同时，关税税则委员会还表示，为满足国内生产需要，降低燃料电池循环泵、铝碳化硅基板、砷烷等新基建或高新技术产业所需部分设备、零部件、原材料的进口关税。为促进航空领域的国际技术合作，对飞机发动机用燃油泵等航空器材实行较低的进口暂定税率。

为改善空气质量，支持环保产品生产，降低柴油发动机排气过滤及净化装置、废气再循环阀等商品进口关税。为鼓励国内有需求的资源性产品进口，降低木材和纸制品、非合金镍、未锻轧铌等商品的进口暂定税率，并适度降低棉花滑准税。

庞超然表示，“这次减税措施主要是在落实之前的一些既定政策要求。随着国内经济的增长，市场需求潜力的释放，未来也有望看到我们对外开放的大门越开越大，边境上的一些关税壁垒会逐步下降，促进全世界更好、更优质的产品进入到中国市场。同时，也倒逼国内相关产业转型升级，为中国消费者提供更多元化的选择，为中国经济高质量的发展提供支持”。

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