发券开店 免税店们的年底业绩焦虑

步入年底，各家免税企业也进入到了冲业绩的关键时刻。12月23日，北京商报记者从多家海南免税店了解到，各家均已推出了包括积分抵现、发放代金券等促销活动，加入抢客大战。与此同时，位于北京前门的中服免税店也按捺不住，抢先在年底前升级开业，欲再收割一波消费红利。业内人士表示，今年以来，受疫情影响，出境游业务暂停，而受益于国家消费回流政策利好，免税市场也迎来了新窗口。从目前看，今年免税业绩大增，在接下来的春节市场中，国内免税店业绩能否再一次迎来爆发，也值得期待。

发放大规模消费券

随着海南旅游步入旺季，海南的免税店也纷纷举起营销大旗。北京商报记者从中国旅游集团官方微信号上了解到，隶属于该集团旗下的cdf海南免税官方商城就推出“万券齐发”活动，在12月31日前，向顾客发放60万份800元优惠券。与此同时，中免集团在海南的多家免税店也加入抢客大战。

据了解，三亚国际免税城近日就推出了消费满额送代金券的活动，其中顾客消费满2000元可赠二期100元代金券（活动截至2020年12月20日）；海口市内免税店（日月广场）给出“正价香水、化妆品8折起，指定爆款闪购低至7折”的折扣；博鳌市内免税店则放出了“香化正价商品单件7.5折起，指定爆款闪购低至6.5-7折，精品类商品8折起”的优惠。由此看来，各家免税店都在年底“疯狂”冲着业绩。商家们的卖力促销，也着实吸引了不少游客，北京商报记者在三亚国际免税城看到，个别商店门口还排起了长队。

资深旅游专家王兴斌表示，步入12月，随着北方天气变冷，加上今年出境游暂停，以往不少去东南亚的旅客都纷纷选择前往海南度假。借此机会，各家免税店必然使出浑身解数来刺激消费。

新开免税店加速落地

不谋而合。随着免税快速“走红”，京城免税企业也在加码线下店布局，中服免税就是其中一员。

12月22日，中服免税北京免税店新店（以下简称“中服北京店”）在北京坊正式开门营业。该店铺原位于朝阳区惠新东街，是中服免税的北京首家免税店。此次在前门商圈选址，除了考虑交通便利性等因素，中服免税也有“借流量”的用意。

北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云就指出，北京坊经过一段时间的发展，已经成为北京人消费“打卡”的新地标，相关配套设施，如餐饮等也比较完善，开业以来吸引了不少消费回流。将免税店落在此处，除了能进一步完善该地的商业模式，还能起到相互引流的作用。而北京商报记者也通过走访发现，与北京免税店相比，北京坊周边大型商场数量并不多，步行可至的专柜在价格上也不占优势。

具体来看，此次开业的中服北京店共有4层，据相关负责人介绍，门店升级后，陈列商品数量实现了翻倍，包含香水、化妆品、太阳镜、皮具、日化用品等免税商品品类。与此同时，中服北京店相关负责人还透露，未来门店会根据客流、前门商业环境变化等因素，对现有业务进行扩充，并拓展会员制等。

在小红书部分博主及媒体平台的大力“种草”下，这家店迎来了一波“购物潮”。据悉，试营业期间北京免税店共吸引近10万人次进店。为进一步吸引消费者，抓住年底消费的热潮，该店还推出了一些优惠活动，部分品牌6折销售，还推出一系列换购、满额赠礼等活动。专家表示，临近年底，购买需求有所上升，抓住今年最后一波消费热潮，很可能是企业加快布局的一大原因。

仍待春节大考

一边是海南免税店“疯狂”揽客，另一边是北京新市内免税店加速升级，由此可见，未来国内免税市场将再次迎来扩容。

谈到海南离岛免税市场未来的“钱景”，王兴斌认为，从过去一段时间来看，由于出境游的暂停，大量旅游消费回流，也利好了海南免税购物市场。甚至有机构还称，12月仍是旅游、免税消费高峰期，预计离岛免税业务将继续延续劲增趋势，全年销售翻倍几成定局。

根据海口海关网站信息显示，今年11月，海南离岛免税销售再劲增180.5%达37亿元，其中，自7月1日离岛免税新政实施以来至11月30日，海南离岛免税累计购物人次与购物总额分别同比增长79%、204%。同时，中免集团销售系统数据显示，截至12月14日，海南4家离岛免税店总销售金额（含有税）年内已超过300亿元。值得一提的是，在业绩带动下，中免集团股价也再次创下了新高，截至今天下午收盘，中免集团股价为246.88元。“接下来的1月一直到春节，海南旅游将持续迎来旺季，尤其是春节期间，大量的北京、上海等以往出境购物的游客将聚集海南，由此可以预计，春节海南免税商品销售额有望创下新高。因此，海南离岛免税市场未来仍然有很大潜力。”王兴斌说道。

不过，王兴斌也谈到，过去的中服北京市内免税店主要依赖于出境回国后的游客，针对市内免税店，未来一段时间能否迎来更多的游客，还要看政策方面是否利好。同时，针对市内免税店，北商研究院特约专家、北京商业经济学会常务副会长赖阳还提出，近年来消费者的购物需求也在逐渐改变，一些从单纯地以购物为目的逛街消费，逐渐变为以特色目的地为导向的“打卡”式休闲消费。因此需要商家不断创新，努力打出自身的“特色”招牌，从而增加对消费者的吸引力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)