中通进军高端市场网络 加盟“套路”能走通吗？

快递企业正在互相试探对方底线。近日，北京商报记者调查发现，中通正在悄然搭建一张进军高端市场的网络——蓝网。尽管有圆通的前车之鉴，成本增加、业务失利的场景还历历在目，但加盟制企业仍未放弃对高端市场的念想。不过，顺丰常年“把持”高端市场，想要打破行业格局的新人虽层出不穷，但鲜有成功者。此外，今年以加盟制“套路”布局的快递网络尤其多，前期重金投入、短期内明显的亏损以及漫长的回报周期，考验着起网的新手们。尽管中通并未明确表明蓝网是否沿用加盟方式，但仍逃脱不了一些必答题：如何解决货量来源、平衡加盟商利益、扯下“低价”品牌印象，能否承担大量的成本投入。

筹备高端网络

北京商报记者在天眼查查阅发现，浙江中通蓝网物流有限公司和上海中通蓝网信息科技有限公司由中通云冷网络科技（浙江）有限公司全资控股，两者分别成立于11月24日和12月15日，法定代表人为孟峰。值得注意的是，孟峰同时还担任星联航空执行总裁和中通冷链总经理。

事实上，在中通今年9月的客户服务日上，孟峰就正式公布了航空货运高端时效产品，即“星联航空时效件”，产品系列包括8小时航空即日件、12小时当日达、24小时次日达和48小时隔日达。除此之外，还包括同城即配，以及全球48-72小时门到门特快专递服务。

据了解，星联航空时效件所贴面单为黄色，拥有转运中心优先中转，网点优先派送的特权。此外，中转与派送时间也有严格规定。在“双11”期间，北京商报记者在参观中通位于河北的京南转运中心时就观察到，这类时效性要求较高的快件会与其他快递区隔开，进行单独扫描和分拣。

不过高端件一旦起量，共用网络显然不是长久之举。据相关媒体报道，11月21日，中通星联航空2020年第二次网络会议上曾提及，中通星联航空、中通冷链将共同构建开放、智享的独立网络服务平台。那么，筹备的蓝网是否会连接星联航空、冷链资源，形成中通在高端市场的一张新网络？是否仍沿用加盟制逻辑进行布局？截至发稿，中通相关负责人暂未向北京商报记者作出回应。

难觅稳定货源客源

物流里的高端市场一直被多方觊觎。向高端市场发起冲击的不止中通，圆通早在2018年10月就正式对外宣布高端产品承诺达，并开启“圆通速递”和“承诺达特快”双品牌运营策略，其中承诺达为圆通的直营网络。然而，一年后，承诺达便传出了疑似解散、员工被迫填写自愿离职表转入圆通速递的消息。从圆通当时公布的声明来看，承诺达在部分城市将进入品牌授权经营阶段，由圆通的加盟商授权经营。北京商报记者注意到，承诺达的微信公众号在2019年8月底已停止更新。

圆通财报也证明直营业务扩张对于公司当年的营收和净利形成不小压力。数据显示，2019年营业收入为311.51亿元，13.42%的同比增速明显低于2018年的37.45%。归属于上市公司股东的净利润为16.68亿元，同比下滑12.41%。

除了承受直营网络的高昂成本，想要零起步时就能获取稳定的货源也是一大考验，以低价和流量逻辑获客似乎不再能走通。一位快递从业人员向北京商报记者举例表示，极兔速递能快速起网，是因为拼多多的业务量导流；京东物流能做大，是因为仓干运输加末端派送的需求量大；顺丰冷链能发展起来是基于原有商务件、医药、生鲜等大客户基础，以及航空运力的协同。“可以看出，他们都是基于客户稳定的发货需求，如果没有持续的客户导流，以独立部门进行运作较为困难。”他总结道。

此外，在中低端快递市场盘踞已久的通达系企业，要想突破客户对其“低价”的固有印象也难一蹴而就，而这也会影响快递企业进军高端市场的产品定价。“按照常理，通达系快递是中低端产品，现在推出的高端产品收费比平常贵。相同条件下，优势会明显弱于顺丰。”

前期亏损不可避免

无论是顺丰还是中通，今年两者均在向对方的强势领域试探。顺丰的加盟制网络丰网便是直接对标通达系企业的低端电商件市场。据丰网客服人员介绍，当前丰网在江苏、浙江、广东等部分城市已经有网点，还处于试运行阶段，开通城市主要基于当地的经济情况和快件量来衡量。而丰网的服务对象针对时效要求较低的客户群，以电商小件为主，不运输冷冻冷藏的物品，“根据货物不同流向，丰网的时效在3-9天，因此费用会有一定优惠”。

北京商报记者注意到，当前丰网的加盟出现“一票难求”的情形，例如丰网在福建的市级加盟费已经炒到50万元，县级加盟也炒至20万元左右。

那么观望的加盟商是持怎样的态度？一位加盟商向北京商报记者表示，丰网能被热捧的原因是其并未“站队”，“极兔对接拼多多，京喜快递和京东绑定，但丰网能接所有电商平台，所以在业务量基础上是有一定把握的”。另一位加盟商则透露，据他了解，丰网的加盟费用为30万元，再加上10万元押金，其还要求有实力的加盟商，前期能亏得起。

一位顺心捷达的加盟商告诉北京商报记者，顺心捷达的加盟商若是加盟丰网，会有优先权，但并不太吸引人。“做快递面临的罚款和规则太多，宁愿做快运。”他说道。

由此来看，要想铺设新网，如何形成加盟商的激励机制，平衡各方利益变得尤为重要。上述资深快递行业人士认为，以中通的蓝网来说，首先是联动全网的加盟商，但加盟商更注重短期的收益，且被总部的任务量和各项指标压得紧，很难有时间和精力去兼顾，新的网络必然需要长期战略支持且要大量资金去支撑，总部要做好亏损的准备。北京商报记者 赵述评 何倩

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)