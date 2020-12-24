业绩亏损、实控人被拘 汇纳科技遭追问

北京商报讯（记者 董亮 实习记者 代侠）在今年业绩接连亏损的情形下，汇纳科技（300609）又曝出了实控人张宏俊被刑拘的利空消息。针对该事项，深交所12月23日向汇纳科技发去关注函，就该事件的具体情况等诸多问题进行了追问。另外，近期股价表现本就不理想的汇纳科技，受该事件的影响，公司在12月23日以跌停收盘。

交易行情显示，汇纳科技12月23日大幅低开12.44%，开盘后在大量抛单下公司股价迅速触及跌停，经过买卖双方的较量，公司最终封死跌停板，当日收于16.72元/股，总市值仅20.39亿元。

消息面上，汇纳科技12月22日晚间披露称，公司当日收到公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理张宏俊家属的通知，张宏俊因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被上海市公安局浦东分局采取刑事拘留强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。

该事件发布后，引发了市场极大热议。12月23日，深交所也对该起事件进行了关注，向汇纳科技发去关注函，要求公司详细说明截至目前公司及张宏俊家属掌握的张宏俊涉嫌行贿罪的具体事项及相关情况。

另外，深交所还要求汇纳科技充分评估前述事项对公司日常生产经营、业务开展、投融资、债务偿还、控制权稳定性等方面可能产生的影响，以及公司已采取和拟采取的应对措施，并充分提示相关风险。

据汇纳科技透露，公司在12月21日已知悉张宏俊被刑事拘留事项，但直至12月22日晚间才对外披露。这一情况也引发了深交所的追问，要求汇纳科技核实前述事项的时间脉络及具体知悉时点，说明是否存在未及时履行信息披露义务及内幕信息提前泄露的情形，并补充报备内部信息知情人。

纵观汇纳科技的股价表现，公司在今年8月10日盘中达到47.5元/股的高点之后便进入了下行通道。经东方财富数据统计，在8月11日-12月23日近91个交易日，汇纳科技区间累计跌幅已达63.9%，而同期大盘上涨了2.62%。

在深交所下发的关注函中，也要求汇纳科技自查并说明近期公司经营情况是否发生变化，是否存在应披露未披露事项，并结合公司近期股价波动情况充分提示相关风险。

实际上，在汇纳科技股价连跌的背后，公司今年以来的业绩开始处于亏损状态。财务数据显示，今年前三季度汇纳科技实现营业收入约为1.46亿元，同比下降25.58%；对应实现归属净利润约为-1498万元，同比下降129.7%。针对相关问题，北京商报记者致电汇纳科技董秘办公室进行采访，但对方电话无人接听。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)