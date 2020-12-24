重启“长短结合”逆回购 央行维稳跨年资金面

年底将至，央行再度重启14天期逆回购操作，通过长短结合搭配，加大公开市场操作力度。截至12月23日，央行已连续三日操作“7+14”逆回购，利率与此前维持同一水平。在分析人士看来，当前时点投放流动性，可明显起到维稳跨年资金面和避免资金价格过度上行作用。

“7+14”组合

12月23日，据央行官网，为维护年末流动性平稳，央行以利率招标方式开展了1100亿元逆回购操作，其中包括100亿元7天期逆回购，中标利率2.2%，以及1000亿元14天期逆回购，中标利率2.35%。因当日有100亿元逆回购到期，央行公开市场实现净投放1000亿元。

北京商报记者注意到，自重启14天期逆回购后，央行分别于12月21日、22日开展了1100亿元、1300亿元逆回购操作，算上此次，央行分别实现净投放900亿元、1200亿元、1000亿元，三日累计净投放3100亿元。

从近日操作特点来看，央行主要采取的是“量增价稳”的方式，且保持利率稳定。尤其是月末加大了金额投放力度，呵护跨年流动性平稳过渡。

光大银行金融市场部分析师周茂华告诉北京商报记者，从期限结构看，等量对冲7天期逆回购资金，连续实现14天期的资金净投放，主要是央行通过14天期逆回购操作平稳跨年资金面。由于年底临近，近期14天期资金利率有所上升，反映机构对跨年资金需求有所上升。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金同样称，央行开展14天期逆回购操作，主要还是为了维护跨年流动性，稳定银行间市场跨年产品的利率水平。当前，DR014（银行间质押式回购14天期利率）自12月17日开始明显上升，显示跨年流动性稍紧，而DR007（银行间质押式回购7天期利率）则持续下滑，显示年内资金面较为宽松，因此并无必要大规模投放7天流动性。

陶金进一步指出，利率保持不变，反映了公开市场操作聚焦流动性的维护，不具有宽松的政策意味。

除了14天期逆回购加强外，央行也经过增量续作MLF（中期借贷便利）弥补了中长期流动性。12月15日，央行等价超量续作9500亿元MLF，这一大手笔也超出市场预期。彼时就有多位分析人士认为，年底前降准和降息概率下降，央行将继续加大公开市场操作力度，采取“逆回购+MLF”政策工具组合，保持市场流动性合理充裕以及市场利率水平总体稳定。

市场资金面暖意渐显

多个工作日加强逆回购操作后，市场资金面暖意渐显。北京商报记者注意到，12月23日，隔夜Shibor（上海银行间同业拆放利率）下行39.2个基点至0.623%，7天期Shibor小幅上行0.3个基点至2.064%，14天期Shibor利率则下行9.4个基点至2.846%。

陶金称，近期市场除了月末、年末的资金需求，货币市场运行总体平稳，央行公开市场操作保持了适时适度的节奏，既针对性地维护不同期限的流动性，也不主动增加波动性，体现了货币政策“不急转弯”以及稳定性。

“整体来看，央行将保持流动性处于合理充裕水平，结合经济复苏态势良好，继续对市场后续走势构成有利支持。”针对后续资金面，周茂华认为，因年、季节等因素影响，央行将适度加大流动性投放，市场资金面较平时正常情况偏宽松；但预计隔夜利率水平在“1”附近是观察央行短期政策的一个重要点位，如果跌破“1”央行倾向于适度回收流动性。

短期不必太担忧收紧

针对后续货币政策走向，12月21日召开的国务院常务会议确定，明年一季度要继续落实好原定的普惠小微企业贷款延期还本付息政策，在此基础上适当延长政策期限，做到按市场化原则应延尽延，由银行和企业自主协商确定。对办理贷款延期还本付息且期限不少于6个月的地方法人银行，继续按贷款本金1%给予激励。将普惠小微企业信用贷款支持计划实施期限由今年底适当延长。对符合条件的地方法人银行发放普惠小微企业信用贷款，继续按贷款本金40%给予优惠资金支持。

此外，为贯彻落实中央经济工作会议精神，会议强调，努力保持经济运行在合理区间，要保持政策连续性、稳定性和可持续性，做好政策接续和合理调整，激发市场主体活力，稳定市场预期。

山西证券研报认为，短期对货币政策的收紧还不至于太过担忧。第一，中央经济工作会议提出的“不急转弯”决定了货币政策收紧的时点不会太早。第二，按照以往惯例央行在岁末年初往往会适时投放，流动性通常并不缺乏。不过，央行在跨年到春节这一阶段的投放或许有维稳的意图，按照这个规律，从目前到明年2月，资金面都不会过于紧张。

陶金则称，预计明年货币政策将在流动性和信用端做好配合。在流动性层面，保持合理充裕，尤其是保证中小银行的流动性，体现“灵活精准”；在信用层面，控制扩张速度，加强宏观审慎和窗口指导，体现“合理适度”。

“整体看，央行将保持流动性处于合理充裕水平，结合经济复苏态势良好，继续对市场后续走势构成有利支持。”周茂华说道。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)