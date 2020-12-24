世行报告：中国经济复苏“快于预期”

新华社北京12月23日电（记者 刘红霞）世界银行23日在京发布最新一期中国经济简报称，得益于有效的疫情防控和政策支撑等因素，中国经济以快于预期的速度实现复苏。

这份报告名为《从复苏走向再平衡：2021年的中国经济》。报告预测，今年中国经济将实现2%的增长，2021年增速加快至7.9%。

2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。报告指出，在有效防控疫情、强力政策支持和强劲出口等多方面因素作用下，中国经济在今年一季度大幅下滑后迎来快于预期的恢复，“总体复苏速度很快”。

近日召开的中央经济工作会议指出，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。

“全球环境仍然高度不确定，这需要一个有适应性的政策框架。过早退出政策支持和过度收紧有可能使复苏脱轨。”世界银行中国局局长芮泽说，“财政支持的退出应循序渐进，但重点应当从传统基础设施转向增加社会支出和绿色投资。”

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