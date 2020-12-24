聚焦关键领域 新一轮扩内需大幕将启

“十四五”开局之年，新发展格局下扩内需成关键。中央经济工作会议对扩大内需、构建强大国内市场作出系统安排，要求“要紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理”，提出“形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡”，并明确了扩投资促消费的新路线图。

记者了解到，面向2021年，聚焦关键领域，新一轮扩内需大幕即将开启。扩消费方面，将着力挖潜消费能力、增加公共消费；促投资方面，新基建和制造业投资等投资力度将再加码，城市更新、现代物流等也将迎来更多机会。值得注意的是，近日，商务部、国家税务总局等多部门也在紧锣密鼓谋划部署扩内需配套政策。业内预计，随着更大力度支持政策落地，将更好激发巨大的内需潜力。

“坚持扩大内需的战略基点，形成强大国内市场，是构建新发展格局的重要支撑。”中央财经委员会办公室副主任韩文秀近日表示，2019年我国经济消费率为39%，低于60%左右的世界平均水平，消费潜力巨大。他同时指出，挖掘超大规模市场潜力，要完善政策，要在合理引导消费、储蓄、投资等方面进行有效的制度安排。

近日召开的中央经济工作会议明确，“扩大消费最根本的是促进就业，完善社保，优化收入分配结构，扩大中等收入群体，扎实推进共同富裕。”“有序取消一些行政性限制消费购买的规定，充分挖掘县乡消费潜力。”会议还对完善职业技术教育体系，合理增加公共消费等作出系统安排。

中国贸促会研究院副院长赵萍表示，会议对扩大消费政策进行固本清源，直击关键领域，通过扩大就业、完善社保和优化收入分配结构夯实消费能力；通过扩大中等收入群体、扎实推进共同富裕巩固消费能力最强的社会阶层，从而实现扩大消费的长期可持续。并给出了2021年扩大消费的三大政策方向，即通过有序取消限制消费规定，释放消费潜力；通过增加就业，提高消费能力；通过合理增加公共消费，减轻居民在教育、医疗、养老、育幼等公共服务方面的负担，进一步夯实消费能力。

“这些变化表明，扩大消费政策已经从以直接刺激购买为主，转向完善消费制度层面。”赵萍认为，减少对消费领域的行政过度干预，为市场机制发挥作用营造良好的环境，更有利于消费的长期持续增长。

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣表示，实施扩大内需战略，要从消费需求入手，通过完善社保、就业、收入分配等方式，提升居民消费能力，释放消费潜力；同时合理增加公共消费，解除居民消费后顾之忧，更好地发挥消费的基础作用。

她同时指出，要从投资需求入手，发挥政府投资的引领性和社会效益，推动改善人民生活品质的社会投资，更好地发挥投资的关键作用。

对此，中央经济工作会议也作出了具体安排。会议勾勒了明年具体投资路线图，包括加大新型基础设施投资力度，扩大制造业设备更新和技术改造投资，实施城市更新行动，推进城镇老旧小区改造，建设现代物流体系等。

韩文秀表示，下一步在数字经济、新型基础设施、制造业设备更新和技改投资、城市更新、乡村振兴、现代物流体系建设等方面，都要加大投资力度。

在浙商证券首席经济学家李超看来，会议再次提及加大新型基础设施投资力度，这主要指的是5G、工业互联网和大数据中心等科技型基础设施，为新一代科技革命打好战略基础。另外，扩大制造业设备更新和技术改造投资也是重要方向，有助于经济结构更加健康合理发展。此外，实施城市更新行动，推进老旧小区改造，意味着城市的建设重点由房地产主导的增量建设逐步转向以提升城市品质为主的存量提质改造。

值得注意的是，会议强调“要发挥中央预算内投资在外溢性强、社会效益高领域的引导和撬动作用”，并明确指出要“避免新兴产业重复建设”。

对此，中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示，短期看，扩大内需起到立竿见影的效果，还是要发挥投资对稳增长的关键作用，其中投资的重点在于对结构调整和资源优化配置有作用的领域，包括深度工业化和高质量城镇化建设，以便增强投资的有效性，避免重复建设和形成新一轮过剩产能。

韩文秀指出，近年来，集成电路、电动汽车、新能源等新兴产业出现一些烂尾工程。必须加强统一规划和宏观指导，统筹好产业布局，避免盲目投资和重复建设。

值得一提的是，记者注意到，围绕扩内需，有关部门也在密集谋划配套支持政策。商务部12月21日至22日召开的2020年年底党组扩大会议指出，2021年要紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，打通堵点，补齐短板，全面促进消费，建设现代商贸流通体系。提升传统消费，培育新型消费，发展服务消费，升级消费平台，健全流通网络，壮大流通主体。

国家税务总局12月18日和21日先后召开党委（扩大）会议和党委会议，要求全国税务系统围绕构建新发展格局，深入研究完善和落实支持扩大内需等方面的税费政策。

证监会党委12月22日召开专题会议，指出要着力加强资本市场投资端建设，增强财富管理功能，促进居民储蓄向投资转化，助力扩大内需。

关利欣认为，展望2021年，引导消费、储蓄、投资等方面作出有效制度安排，以及更大力度配套支持政策的落地，将有效激发我国巨大的内需潜力，更好发挥需求牵引供给、协同构建新发展格局的作用。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)