国家发改委：全面系统排查企业债风险

记者23日从国家发改委获悉，《关于开展2021年度企业债券本息兑付风险排查和存续期监管有关工作的通知》（以下简称《通知》）日前正式印发。《通知》提出，对近期和2021年度企业债券本息兑付等风险进行全面系统排查，对已发行企业债券情况开展专项检查，压实省级发展改革部门属地管理责任，强化主承销商等中介机构风险排查责任，提高企业债券服务实体经济能力和存续期管理水平。

《通知》将企业债风险排查放在了首要位置。《通知》要求，各省级发改委对辖区内近期到期特别是2020年底前到期、以及2021年企业债本息兑付等风险进行全面排查，掌握资金安排和风险状况。具体来看，对排查后存在偿债风险的企业债券，列为重点关注对象，第一时间组成风险应对工作专班，由省级发展改革部门分管负责同志负责，制定应对方案，定期进行调度，及时协调发行人、主承销商等开展风险处置，并派专人赴企业现场督导，按照市场化、法治化原则，及时推动化解风险。对区域内已发生违约且尚未处置完毕的企业债券，加强与发行人、主承销商、债权代理人、地方政府等各方的沟通协调，积极推进企业债券风险处置，维护债券持有人合法权益。

中诚信国际董事长、中国人民大学经济研究所联席副所长闫衍认为，今年以来，为应对疫情冲击而实施的稳增长政策导致宏观杠杆率有所攀升，债务风险进一步累积，今年下半年以来，随着宏观政策的调整，债券市场信用风险有所释放。“2021年，随着超常规政策陆续退出，信用风险或有所抬升，另外，上半年债券到期高峰将到来。防风险仍是明年的主要任务，市场各参与方应从各自的角度完善信用风险评估和预警机制，加强信用风险甄别。”闫衍表示。

就下一步监管，《通知》也明确要求，省级发展改革部门应充分发挥属地管理优势，在地方政府的统一领导下，注重同金融监管部门的协调配合，切实担负起属地管理责任，通过项目筛查、风险排查、监督检查等方式，扎实做好区域内企业债券存续期监管和风险防范处置工作。另外，《通知》要求主承销商等中介机构要履职尽责，强化中介机构主办人制度，严格把关，加强内控，切实提高申报材料质量，协助发行人做好信息披露等存续期管理工作。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)