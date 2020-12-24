人民网>>财经

6天股价接近腰斩 济民制药时隔半年再现“断崖式下跌”

记者 张小洁 北京报道

2020年12月24日08:05  来源：经济参考报
 
原标题：济民制药时隔半年再现“断崖式下跌”

　　济民制药自12月16日闪崩后连续走出5个一字跌停板。截至23日收盘，报22.21元，成交金额为334.7万元，换手率仅0.05%，跌停板封单44.11万手。

　　同花顺数据显示，12月16日至23日的6个交易日，济民制药股价累计下跌46.85%，总市值从133.73亿元缩水至71.07亿元，蒸发62.66亿元。期间，济民制药多次发布股价异动公告称，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　暴跌前不久，济民制药发布的两份公告显示，该公司此前收购的多家医院业绩不佳。

　　12月9日晚间，济民制药发布公告称，鉴于郓城新友谊医院有限公司（以下简称“新友谊医院”）业绩未达预期，公司将与持有新友谊医院15.51%股权的自然人股东邵品签署《股权回购协议》，邵品回购公司持有新友谊医院84.49%股权。本次交易完成后，公司不再持有新友谊医院股权。根据公告，此次交易回购价款合计13163万元。

　　济民制药在当天发布的另一份公告中表示，由于白水县济民医院有限公司（以下简称“白水济民医院”）未能完成2018年承诺业绩，2019年5月赵选民全额回购公司所持目标公司60%股权，回购对价为人民币1.39亿元，应于2020年12月31日之前付清。公司将与赵选民签署《股权回购协议之补充协议》，同意将剩余回购款本金7600万元的期限延期至2021年12月31日之前。

　　在12月21日晚间发布的股价异动公告中，济民制药表示，公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。生产经营情况方面，该公司表示，公司于2020年12月10日披露了《关于转让控股子公司全部股权相关事项暨关联交易的公告》《关于转让控股子公司股权回购款延期收回暨关联交易的公告》，且两事项需于2020年12月25日召开临时股东大会审议。经公司自查，无其他事项发生，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重要事项。

　　这是济民制药年内第二次出现断崖式下跌。6月11日至16日的4个交易日里，济民制药股价从53.64元跌至38.92元，累计下跌27.44%。其中，6月11日，济民制药成交量骤然放大，高达28.43万手，成交金额达15.54亿元。6月12日发布关于控股子公司诉讼事项的进展公告后，济民制药连续3个交易日一字跌停。

　　6月下跌时有媒体爆出，济民制药股价异常变动的背后疑似庄家暗中操纵，通过直播荐股等方式“忽悠”散户高位接盘。济民制药曾于6月16日晚间发布公告称，近日，公司收到多位投资者反映，市场上存在有人利用微信群、QQ群及直播间向股民推荐买入我公司股票的情形。公司也已关注到网络上出现了关于该事件的媒体报道。经公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人自查，各方均未策划、参与该事件，亦未授意他人策划、参与该事件，与该事件无任何关联关系。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved