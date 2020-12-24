6天股价接近腰斩 济民制药时隔半年再现“断崖式下跌”

原标题：济民制药时隔半年再现“断崖式下跌”

济民制药自12月16日闪崩后连续走出5个一字跌停板。截至23日收盘，报22.21元，成交金额为334.7万元，换手率仅0.05%，跌停板封单44.11万手。

同花顺数据显示，12月16日至23日的6个交易日，济民制药股价累计下跌46.85%，总市值从133.73亿元缩水至71.07亿元，蒸发62.66亿元。期间，济民制药多次发布股价异动公告称，不存在应披露而未披露的重大事项。

暴跌前不久，济民制药发布的两份公告显示，该公司此前收购的多家医院业绩不佳。

12月9日晚间，济民制药发布公告称，鉴于郓城新友谊医院有限公司（以下简称“新友谊医院”）业绩未达预期，公司将与持有新友谊医院15.51%股权的自然人股东邵品签署《股权回购协议》，邵品回购公司持有新友谊医院84.49%股权。本次交易完成后，公司不再持有新友谊医院股权。根据公告，此次交易回购价款合计13163万元。

济民制药在当天发布的另一份公告中表示，由于白水县济民医院有限公司（以下简称“白水济民医院”）未能完成2018年承诺业绩，2019年5月赵选民全额回购公司所持目标公司60%股权，回购对价为人民币1.39亿元，应于2020年12月31日之前付清。公司将与赵选民签署《股权回购协议之补充协议》，同意将剩余回购款本金7600万元的期限延期至2021年12月31日之前。

在12月21日晚间发布的股价异动公告中，济民制药表示，公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。生产经营情况方面，该公司表示，公司于2020年12月10日披露了《关于转让控股子公司全部股权相关事项暨关联交易的公告》《关于转让控股子公司股权回购款延期收回暨关联交易的公告》，且两事项需于2020年12月25日召开临时股东大会审议。经公司自查，无其他事项发生，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重要事项。

这是济民制药年内第二次出现断崖式下跌。6月11日至16日的4个交易日里，济民制药股价从53.64元跌至38.92元，累计下跌27.44%。其中，6月11日，济民制药成交量骤然放大，高达28.43万手，成交金额达15.54亿元。6月12日发布关于控股子公司诉讼事项的进展公告后，济民制药连续3个交易日一字跌停。

6月下跌时有媒体爆出，济民制药股价异常变动的背后疑似庄家暗中操纵，通过直播荐股等方式“忽悠”散户高位接盘。济民制药曾于6月16日晚间发布公告称，近日，公司收到多位投资者反映，市场上存在有人利用微信群、QQ群及直播间向股民推荐买入我公司股票的情形。公司也已关注到网络上出现了关于该事件的媒体报道。经公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人自查，各方均未策划、参与该事件，亦未授意他人策划、参与该事件，与该事件无任何关联关系。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)