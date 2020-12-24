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划定红线让社区团购不再野蛮生长

2020年12月24日08:09  来源：中国经济时报
 

野蛮生长的社区团购迎来官方规范。日前，国家市场监管总局联合商务部召开规范社区团购秩序行政指导会，阿里、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴6家互联网平台企业参加。会议要求互联网平台企业严格遵守“九不得”，涉及不得滥用自主定价权进行恶性价格竞争、滥用市场支配地位、虚假宣传及商业诋毁、大数据“杀熟”、利用技术手段损害竞争秩序、非法收集消费者个人信息、销售假冒伪劣商品等9个方面。

近年来，社区团购发展迅速，各种团购平台应运而生。特别在今年，疫情导致人们出行受阻，社区团购成为新零售的热门模式。社区团购以单个社区为发展单位，精准定位，招募团长开设微信群负责揽客。社区团购采取“一对多”的配送模式，即一个平台、一个站点、一个配送员对多个消费者，极大地发挥了配送商的优势，解决了疫情期间各大电商平台运力不足的问题。此外，社区团购“以销定采”的预售模式，极大地降低了企业的库存压力。

相关专业机构预测，今年社区团购的市场规模将达720亿元。预计到2022年，社区团购的市场规模有望达到千亿级别。目前，社区团购已成为各大企业争相布局的重点。短短几个月时间，社区团购的赛道已经聚集了各大互联网巨头。这些巨头通过推出秒杀活动、首单优惠、平台优惠券等方式以极低的商品价格吸引用户，社区团购竞争逐渐进入白热化阶段。

然而，在各大巨头争相投入大量资源、抢占社区团购“蓝海”的同时，市场对于社区团购的争议也逐渐升温，这其中既有对相关团购商品质量的诟病，更有对当前巨头们通过“烧钱”跑马圈地模式的担忧。目前，一些社区团购平台出现了严重低价现象，甚至个别品项远低于出厂价，影响严重，损害客户的利益。

业内人士认为，以补贴方式推广社区团购，涉嫌不正当竞争。这些平台资本以提高效率的名义，试图用低价倾销的方式将实体店对手挤出市场。一旦形成某种程度的垄断后，这些平台资本就会考虑放弃补贴政策，转而依靠网络效应提高上下游两头的使用费用。

客观地看，社区团购在刺激竞争、倒逼企业减少中间环节、提升服务水平方面起到了一定的积极作用。但应该看到，社区团购只是对电商渠道和模式的微创新，不像真正的技术创新容易形成核心竞争力和壁垒，这也意味着这个行业进入门槛并不高。因此，指望烧钱补贴、低价竞争胜出者毕竟是极少数，多数企业终究会黯然退场，共享单车、网约车等已经有过前车之鉴。

此次国家市场监管总局、商务部依据《价格法》《反垄断法》等相关法律法规出台了“九不得”新规，规范了社区团购的经营行为，划定了不能触碰的红线，遏制非理性补贴和恶性竞争，有利于维护行业竞争秩序，促进社区团购健康发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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