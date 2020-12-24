明年部分商品进口关税调整

本报讯国务院关税税则委员会近日印发通知，自2021年1月1日起调整部分商品进口关税。中国将对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。其中，为减轻患者经济负担，提升人民生活品质，对第二批抗癌药和罕见病药品原料、特殊患儿所需食品等实行零关税，降低人工心脏瓣膜、助听器等医疗器材以及乳清蛋白粉、乳铁蛋白等婴儿奶粉原料的进口关税。同时，降低燃料电池循环泵、铝碳化硅基板、砷烷等新基建或高新技术产业所需部分设备、零部件、原材料的进口关税。此外，对飞机发动机用燃油泵等航空器材实行较低的进口暂定税率，降低柴油发动机排气过滤及净化装置、废气再循环阀等商品进口关税。为鼓励国内有需求的资源性产品进口，明年还将降低木材和纸制品、非合金镍、未锻轧铌等商品的进口暂定税率，并适度降低棉花滑准税。（姚 文）

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