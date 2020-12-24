康巴赫收购Carl Mertens 拟布局厨具中高端市场

12月23日，康巴赫在北京宣布，收购德国百年厨具品牌Carl Mertens。据了解，德国康巴赫是全球销量第一的高端蜂窝锅品牌，Carl Mertens品牌则创立于1919年，因不锈钢厨具闻名世界，双方有长达十年之久的合作关系。

有关分析认为，收购Carl Mertens，康巴赫将更进一步夯实其在全球锅具市场中的产品矩阵，利用双品牌布局占据全球锅具的中高端和高端市场。其次，两个品牌可以形成技术互补，Carl Mertens的顶级制刀工艺可以丰富康巴赫的刀具产品线，而康巴赫在锅具上的技术创新能力能够帮助Carl Mertens完善在锅具的品类拓展，并通过康巴赫在国内的渠道资源，有利于Carl Mertens在中国的推广。

受疫情“宅经济”影响，以电商为渠道的康巴赫今年整体营收大幅提升。数据显示，目前厨具市场规模大概400亿元至500亿元，随着我国消费升级，高端厨具市场份额有望扩大。目前，除康巴赫以外，苏泊尔、爱仕达、双立人等品牌均布局拟抢占中高端厨具市场。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)